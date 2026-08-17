В Украине пятый год идет полномасштабная война и окно возможностей провести результативные переговоры, как объясняют эксперты, закрылось.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Александр Куницкий убежден, что завершение войны возможно тогда, когда эта война захлестнет не только Украину, но и партнеров.

"Когда они на себе почувствуют, что это такое война, и когда уже не будет смысла предоставлять деньги Украине, когда они увидят, что они должны вступать в войну и обороняться, они просто перестанут давать деньги Украине", — отметил народный депутат.

Однако, по его словам, есть большой вопрос, будет ли мир в Украине или страна окажется в ситуации, "когда денег нет, и уже нет страны, потому что она просто уничтожена. Тогда, отметил он, не будет таких полномасштабных военных действий, но что будет, это уже другой вопрос".

Отметим, что нардеп Куницкий уехал из Украины в 2024 году и не вернулся.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине все чаще говорят о необходимости женской мобилизации. Появляются соответствующие петиции к власти, заявлениям и т.д. В Раде убеждены, что таким образом власти проверяют реакцию общества на возможность внедрения изменений.

Народный депутат Александр Куницкий рассказал о своем впечатлении от мобилизации.

"Я считаю, что господин Зеленский просто продал нас как какой-то товар и все. Он просто обменял нас на деньги, людей, которые находятся в Украине, мужчин. И я думаю, что это еще не конец. И еще дойдет очередь и до женщин, и до всех, кого возможно, пока страны-партнеры будут предоставлять деньги и будут закрывать глаза на коррупцию, которая действует в стране, действующей у нас в стране”, — убежден народный депутат.

По его словам, главная проблема в том, что все деньги, получаемые Украиной, просто разворовываются.



