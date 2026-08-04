Нардеп повернув українців у жорстку реальність щодо війни

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Кречмаровская Наталия
Перед останніми масованими атаками ворога рекордна кількість киян укривалися від обстрілів у метро. Кількість доходила до 52 тис. осіб — люди сварилися, в мережі інтернет повідомляли, що навіть не пускали людей на станцію через перевантаженість.
Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що це не проблеми, а скоріше незадоволення та розпач. За його словами, люди не ходять в укриття, а сидять у квартирах. І зазначив, чого саме не вистачає — укриттів чи бомбосховищ, адже це абсолютно різні речі.
Нардеп розповів, що на своїй сторінці у соцмережі запитував у читачів, чи пішли б вони в мобільні укриття — будочки, то 7 із 10 людей відмовляються. До того ж, за підрахунками Кучеренка, біля кожного будинку потрібно до 10 таких укриттів. Але, зазначив, що це не тільки споруда, а вода, туалет, місце для сидіння, система вентиляції тощо. І це, наголосив, захист від уламків.
Політик розповів, що підігнати поїзди на станції для збільшення кількості місць — насправді непросто.
Не вважає він дуже ефективними ті бетонні укриття, які ставили на зупинках в інших містах.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки укриттів функціонує у Києві у 2026 році.