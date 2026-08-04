Нардеп повернув українців у жорстку реальність щодо війни

Перед останніми масованими атаками ворога рекордна кількість киян укривалися від обстрілів у метро. Кількість доходила до 52 тис. осіб — люди сварилися, в мережі інтернет повідомляли, що навіть не пускали людей на станцію через перевантаженість.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що це не проблеми, а скоріше незадоволення та розпач. За його словами, люди не ходять в укриття, а сидять у квартирах. І зазначив, чого саме не вистачає — укриттів чи бомбосховищ, адже це абсолютно різні речі.

“Вони думають, що в них у дворах виростуть якісь бункери бетонні, де комфортно сидіти, пережидати ракетну загрозу. Не виростуть — це неможливо. Це така інженерна програма і фінансово-ресурсна, яку просто не можна реалізувати. Використовувати під укриття те, що було побудовано радянською країною — тоді на промислових та житлових об'єктах були укриття? ”, - пояснив він.

Нардеп розповів, що на своїй сторінці у соцмережі запитував у читачів, чи пішли б вони в мобільні укриття — будочки, то 7 із 10 людей відмовляються. До того ж, за підрахунками Кучеренка, біля кожного будинку потрібно до 10 таких укриттів. Але, зазначив, що це не тільки споруда, а вода, туалет, місце для сидіння, система вентиляції тощо. І це, наголосив, захист від уламків.

“Якщо зробити, щоб в метро більше людей вміщалося — однозначно за. Треба навести жорстку дисципліну, що можна, що не можна. Вибачте, наметові містечка. Це давно жорстко треба було сказати, особливо коли йде таке наповнення. Там головне, щоб люди збереглися”, — пояснив політик.

Політик розповів, що підігнати поїзди на станції для збільшення кількості місць — насправді непросто.

“Якийсь порядок в метро навести, щоб більше туди людей могло сховатися — так, я погоджуюсь. Але серйозно думати, що можна якусь систему з потужних бетонних бункерів десь у Києві побудувати, то я в це не вірю”, — зауважив народний депутат.

Не вважає він дуже ефективними ті бетонні укриття, які ставили на зупинках в інших містах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки укриттів функціонує у Києві у 2026 році.



