Нардеп вернул украинцев в жесткую реальность относительно войны

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Кречмаровская Наталия
Перед последними массированными атаками врага рекордное количество киевлян укрывалось от обстрелов в метро. Количество доходило до 52 тыс. человек – люди ссорились, в сети интернет сообщали, что даже не пускали людей на станцию из-за перегруженности.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что это не проблемы, а скорее недовольство и отчаяние. По его словам, люди не ходят в укрытие, а сидят в квартирах. И отметил, чего именно не хватает – укрытий или бомбоубежищ, ведь это совершенно разные вещи.
Нардеп рассказал, что на своей странице в соцсети спрашивал у читателей, пошли ли бы они в мобильные укрытия — будочки, 7 из 10 человек отказываются. К тому же, по подсчетам Кучеренко, у каждого дома нужно до 10 таких укрытий. Но отметил, что это не только сооружение, а вода, туалет, место для сидения, система вентиляции и тому подобное. И это, подчеркнул, защита от обломков.
Политик рассказал, что подогнать поезда на станции для увеличения количества мест – действительно непросто.
Не считает он слишком эффективными бетонные укрытия, которые ставили на остановках в других городах.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько укрытий функционирует в Киеве в 2026 году.