Нардеп вернул украинцев в жесткую реальность относительно войны

Перед последними массированными атаками врага рекордное количество киевлян укрывалось от обстрелов в метро. Количество доходило до 52 тыс. человек – люди ссорились, в сети интернет сообщали, что даже не пускали людей на станцию из-за перегруженности.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Кучеренко рассказал, что это не проблемы, а скорее недовольство и отчаяние. По его словам, люди не ходят в укрытие, а сидят в квартирах. И отметил, чего именно не хватает – укрытий или бомбоубежищ, ведь это совершенно разные вещи.

"Они думают, что у них во дворах вырастут какие-то бункеры бетонные, где комфортно сидеть, пережидать ракетную угрозу. Не вырастут — это невозможно. Это такая инженерная программа и финансово-ресурсная, которую просто нельзя реализовать. Использовать под укрытие то, что было построено советской страной – тогда на промышленных и жилых объектах были укрытия?”, — объяснил он.

Нардеп рассказал, что на своей странице в соцсети спрашивал у читателей, пошли ли бы они в мобильные укрытия — будочки, 7 из 10 человек отказываются. К тому же, по подсчетам Кучеренко, у каждого дома нужно до 10 таких укрытий. Но отметил, что это не только сооружение, а вода, туалет, место для сидения, система вентиляции и тому подобное. И это, подчеркнул, защита от обломков.

"Если сделать, чтобы в метро больше людей вмещалось — однозначно за. Надо привести жесткую дисциплину, что можно, что нельзя. Извините, палаточные городки. Это давно жестко надо было сказать, особенно когда идет такое наполнение. Там главное, чтобы люди сохранились", — объяснил политик.

Политик рассказал, что подогнать поезда на станции для увеличения количества мест – действительно непросто.

"Какой-то порядок в метро навести, чтобы больше туда людей могло спрятаться — да, я соглашаюсь. Но серьезно думать, что можно какую-то систему из мощных бетонных бункеров где-то в Киеве построить, так я в это не верю", — отметил народный депутат.

Не считает он слишком эффективными бетонные укрытия, которые ставили на остановках в других городах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько укрытий функционирует в Киеве в 2026 году.



