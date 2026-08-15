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Напоготові майже 50 балістичних ракет: монітори попередили про пекельну добу для Києва

Моніторингові канали попереджають про підвищену ракетну небезпеку для столиці та області й закликають не ігнорувати повітряні тривоги

15 серпня 2026, 00:10
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Клименко Елена

Для Києва та Київської області найближчої доби прогнозують збереження високого рівня ракетної загрози. Моніторингові канали закликають жителів столиці та регіону максимально уважно стежити за повідомленнями про повітряну небезпеку й не ігнорувати сигнали тривоги, особливо вдень.

Напоготові майже 50 балістичних ракет: монітори попередили про пекельну добу для Києва

Фото: з відкритих джерел

За даними моніторингових ресурсів, Росія може мати підготовлений значний арсенал балістичних ракет для потенційного удару. Зокрема, повідомляється про можливість застосування до 48 балістичних ракет. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації немає, тому її варто сприймати саме як попередження про можливий сценарій.

Окрему небезпеку для Києва становлять балістичні ракети, які РФ останнім часом регулярно застосовує під час атак на столицю. На тлі цього проблемою залишається нестача ракет-перехоплювачів для систем Patriot, що потенційно ускладнює захист від таких ударів. За повідомленнями моніторингових каналів, серед можливих цілей можуть бути об'єкти критичної інфраструктури, зокрема дві водопровідні станції столиці. Ці дані також наразі офіційно не підтверджені.

У зв'язку з можливою загрозою киянам рекомендують завчасно подбати про необхідний мінімум води та інших базових речей на випадок перебоїв у роботі інфраструктури. Водночас робити великі запаси чи скуповувати товари в паніці не варто. У разі оголошення повітряної тривоги слід негайно перейти до укриття та дотримуватися офіційних рекомендацій.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не може миттєво збільшити виробництво балістичних і крилатих ракет на десятки відсотків, попри заяви про різке нарощування темпів. Водночас Кремль свідомо робить ставку на балістику, оскільки саме такі ракети найскладніше перехоплювати українській протиповітряній обороні. Таку оцінку висловив дипломат Роман Безсмертний.



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