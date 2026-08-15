Наготове почти 50 баллистических ракет: мониторы предупредили об адских сутках для Киева

Для Киева и Киевской области в ближайшие сутки прогнозируют сохранение высокого уровня ракетной угрозы. Мониторинговые каналы призывают жителей столицы и региона максимально внимательно следить за сообщениями о воздушной опасности и не игнорировать сигналы тревоги, особенно днем.

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По данным мониторинговых ресурсов, у России может быть подготовлен значительный арсенал баллистических ракет для потенциального удара. В частности, сообщается о возможности применения к 48 баллистическим ракетам. В то же время, официального подтверждения этой информации нет, поэтому ее следует воспринимать именно как предупреждение о возможном сценарии.

Отдельную опасность для Киева представляют баллистические ракеты, которые РФ в последнее время регулярно применяет во время атак на столицу. На фоне этого проблема остается недостаток ракет-перехватчиков для систем Patriot, что потенциально усложняет защиту от таких ударов. По сообщениям мониторинговых каналов, среди возможных целей могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе две водопроводные станции столицы. Эти данные также официально не подтверждены.

В связи с возможной угрозой киевлянам рекомендуют заблаговременно позаботиться о необходимом минимуме воды и других базовых вещей на случай перебоев в работе инфраструктуры. Вместе делать большие запасы или скупать товары в панике не стоит. В случае объявления воздушной тревоги следует немедленно перейти к укрытию и соблюдать официальные рекомендации.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия не может мгновенно увеличить производство баллистических и крылатых ракет на десятки процентов, несмотря на заявления о резком наращивании темпов. В то же время Кремль сознательно делает ставку на баллистику, поскольку именно такие ракеты сложнее всего перехватывать украинскую противовоздушную оборону. Такую оценку высказал дипломат Роман Бессмертный.