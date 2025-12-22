logo_ukra

Напоготові 2000 одиниць: українців відверто нажахали новими планами Путіна
Напоготові 2000 одиниць: українців відверто нажахали новими планами Путіна

Окупанти здатні використати ці дрони або для двох–трьох масштабних атак, або ж розтягнути їх застосування на весь зимовий період

Росія зосередила значний арсенал безпілотників, який може бути використаний для нових атак по Україні. За оцінками фахівця з радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергія "Флеша", наразі йдеться приблизно про дві тисячі БПЛА, готових до застосування.

Напоготові 2000 одиниць: українців відверто нажахали новими планами Путіна

Фото: з відкритих джерел

Як уточнює експерт, близько 1400 із них — це ударні дрони типу "Shahed", які Росія активно використовує для атак по тилових регіонах, енергетиці та цивільній інфраструктурі. Водночас названі цифри не є остаточними, адже вони не охоплюють можливі резерви, що можуть зберігатися на складах противника.

За словами Сергія "Флеша", російське командування має кілька сценаріїв використання цього ресурсу. Зокрема, дрони можуть бути задіяні у форматі двох або трьох надмасованих хвиль атак, щоб перевантажити українську систему протиповітряної оборони. Інший варіант — поступове й рівномірне застосування безпілотників упродовж зимових місяців із метою постійного тиску на ППО та енергетичну інфраструктуру країни.

Експерт також нагадав, що Росія вже демонструвала здатність до надзвичайно інтенсивних атак із використанням дронів. Максимальна кількість БПЛА, запущених за одну добу, сягала 750 одиниць — такий рекордний обстріл було зафіксовано 7 вересня 2025 року.

Як вже писали "Коментарі", реалізація так званого "мирного плану" для України може призвести не лише до втрати територій, а й до серйозного скорочення стратегічних ресурсів, які є критично важливими для енергетики та промислового виробництва. За повідомленнями західних медіа, план передбачає закріплення за Росією контроль над окупованими землями, зокрема над Донбасом, який історично є одним із найбільших вугільних регіонів країни



