Россия сосредоточила значительный арсенал беспилотников, который может использоваться для новых атак по Украине. По оценкам специалиста по радиоэлектронной борьбе и связи Сергея "Флеша", сейчас речь идет примерно о двух тысячах БПЛА, готовых к применению.

Фото: из открытых источников

Как уточняет эксперт, около 1400 из них — это ударные дроны типа Shahed, которые Россия активно использует для атак по тыловым регионам, энергетике и гражданской инфраструктуре. В то же время названные цифры не окончательны, ведь они не охватывают возможные резервы, которые могут храниться на складах противника.

По словам Сергея "Флеша", у российского командования есть несколько сценариев использования этого ресурса. В частности, дроны могут быть задействованы в формате двух или трех надмассированных волн атак, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Другой вариант – постепенное и равномерное применение беспилотников в течение зимних месяцев с целью постоянного давления на ПВО и энергетическую инфраструктуру страны.

Эксперт также напомнил, что Россия уже демонстрировала способность к чрезвычайно интенсивным атакам с использованием дронов. Максимальное количество БПЛА, запущенных за сутки, достигало 750 единиц — такой рекордный обстрел был зафиксирован 7 сентября 2025 года.

Как уже писали "Комментарии", реализация так называемого "мирного плана" для Украины может привести не только к потере территорий, но и к серьезному сокращению стратегических ресурсов, критически важных для энергетики и промышленного производства. По сообщениям западных медиа, план предусматривает закрепление за Россией контроля над оккупированными землями, в частности над Донбассом, исторически одним из крупнейших угольных регионов страны.