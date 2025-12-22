logo

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Изготовка 2000 единиц: украинцев откровенно ужасали новыми планами Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Изготовка 2000 единиц: украинцев откровенно ужасали новыми планами Путина

Оккупанты способны использовать эти дроны или для двух-трех масштабных атак, или же растянуть их применение на весь зимний период.

22 декабря 2025, 13:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия сосредоточила значительный арсенал беспилотников, который может использоваться для новых атак по Украине. По оценкам специалиста по радиоэлектронной борьбе и связи Сергея "Флеша", сейчас речь идет примерно о двух тысячах БПЛА, готовых к применению.

Изготовка 2000 единиц: украинцев откровенно ужасали новыми планами Путина

Фото: из открытых источников

Как уточняет эксперт, около 1400 из них — это ударные дроны типа Shahed, которые Россия активно использует для атак по тыловым регионам, энергетике и гражданской инфраструктуре. В то же время названные цифры не окончательны, ведь они не охватывают возможные резервы, которые могут храниться на складах противника.

По словам Сергея "Флеша", у российского командования есть несколько сценариев использования этого ресурса. В частности, дроны могут быть задействованы в формате двух или трех надмассированных волн атак, чтобы перегрузить украинскую систему противовоздушной обороны. Другой вариант – постепенное и равномерное применение беспилотников в течение зимних месяцев с целью постоянного давления на ПВО и энергетическую инфраструктуру страны.

Эксперт также напомнил, что Россия уже демонстрировала способность к чрезвычайно интенсивным атакам с использованием дронов. Максимальное количество БПЛА, запущенных за сутки, достигало 750 единиц — такой рекордный обстрел был зафиксирован 7 сентября 2025 года.

Как уже писали "Комментарии", реализация так называемого "мирного плана" для Украины может привести не только к потере территорий, но и к серьезному сокращению стратегических ресурсов, критически важных для энергетики и промышленного производства. По сообщениям западных медиа, план предусматривает закрепление за Россией контроля над оккупированными землями, в частности над Донбассом, исторически одним из крупнейших угольных регионов страны.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости