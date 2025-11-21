Написано у Москві: на Заході рознесли Трампа за "миротворчі" ініціативи

Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен прокоментувала оприлюднений у ЗМІ "мирний план" США щодо припинення війни в Україні, повідомляє Yle. Міністерка наголосила, що якщо ідеї з плану відповідають тому, як їх подають ЗМІ, вони є неприйнятними для України та її європейських союзників.

Фото: з відкритих джерел

"Схоже, ніби цей план писали в Москві. Він повністю ігнорує Статут ООН", – підкреслила Валтонен.

Вона додала, що Фінляндія прагне справедливого та тривалого миру в Україні, і працює над цим вже понад чотири роки. Міністерка також зауважила, що не отримувала жодної офіційної інформації щодо можливих домовленостей ані від США, ані від України.

Раніше видання Politico повідомило, що Сполучені Штати можуть найближчим часом представити рамкову угоду Україні для завершення війни з Росією. За інформацією ЗМІ, колишній президент США Трамп направив до Києва представників Пентагону, щоб поновити переговори. Агентство Reuters також писало, що Україна отримала від США сигнали щодо пропозицій по угоді, але без безпосередньої участі у обговореннях.

Згідно з оприлюдненими даними, мирний план США передбачає від України територіальні поступки та скорочення Збройних сил. Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що встановлення миру вимагатиме складних, але, на їхню думку, необхідних компромісів.

Валтонен наголосила, що справжній мир можливий лише за умов збереження суверенітету України та дотримання міжнародного права. Будь-які пропозиції, що ставлять під загрозу незалежність країни або фактично означають капітуляцію, є неприйнятними. Фінляндія продовжує підтримувати Україну у прагненні до стабільного та справедливого миру, який відповідатиме нормам міжнародного права та інтересам українського народу.

Як вже писали "Коментарі", так званий "мирний план" з 28 пунктів, у розробці якого брали участь представники Росії, розглядається як остання ініціатива Білого дому щодо завершення війни в Україні.