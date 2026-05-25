Напад реальний, як ніколи: ще одна область України анонсувала непопулярне рішення

Кордон із Білоруссю в межах Волинської області перебуває під посиленим контролем і вже має укріплені позиції. Роботи з посилення оборони та захисту державного рубежу тривають і надалі. Про це в ефірі "Суспільного" повідомила очільниця Ковельської районної військової адміністрації Ольга Черен.

Вона зазначила, що ситуація на прикордонних територіях наразі залишається стабільною та повністю контрольованою. За її словами, влада разом із військовим керівництвом регулярно проводить наради щодо зміцнення обороноздатності регіону. Участь у цих обговореннях беруть також голови прикордонних громад, які безпосередньо залучені до організації захисту населених пунктів і формування системи кругової оборони.

Черен підкреслила, що в регіоні триває активне нарощування можливостей Сил оборони, а також зміцнення інфраструктури вздовж державного кордону. Особлива увага приділяється готовності громад до будь-яких сценаріїв розвитку подій.

Водночас посадовиця наголосила, що у випадку виникнення загрози з території Білорусі передбачено проведення евакуаційних заходів для населення прикордонних районів. Для цього вже визначені відповідні безпечні локації, куди людей зможуть оперативно перемістити за необхідності.

Вона додала, що місцеві жителі наразі продовжують жити у звичному ритмі — займаються сільським господарством і повсякденними справами. Водночас населення поінформоване про алгоритми дій у разі небезпеки, оскільки відповідна підготовка проводиться заздалегідь і системно.

