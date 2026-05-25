Война с Россией Нападение реально, как никогда: еще одна область Украины анонсировала непопулярное решение
Нападение реально, как никогда: еще одна область Украины анонсировала непопулярное решение

В случае наступления со стороны Беларуси предусмотрена эвакуация населения

25 мая 2026, 09:50
Автор:
Клименко Елена

Граница с Беларусью в пределах Волынской области находится под усиленным контролем и уже имеет укрепленные позиции. Работы по усилению обороны и защиты государственного рубежа продолжаются и дальше. Об этом в эфире "Общественного" сообщила глава районной военной администрации Ковеля Ольга Черен.

Она отметила, что ситуация на приграничных территориях остается стабильной и полностью контролируемой. По ее словам, власти вместе с военным руководством регулярно проводят совещания по укреплению обороноспособности региона. Участие в этих обсуждениях принимают также главы пограничных общин, непосредственно вовлеченных в организацию защиты населенных пунктов и формирование системы круговой обороны.  

Черен подчеркнула, что в регионе продолжается активное наращивание возможностей сил обороны, а также укрепление инфраструктуры вдоль государственной границы. Особое внимание уделяется готовности общин к любым сценариям развития событий.

В то же время чиновник подчеркнула, что в случае возникновения угрозы с территории Беларуси предусмотрено проведение эвакуационных мероприятий для населения приграничных районов. Для этого уже определены безопасные локации, куда людей смогут оперативно переместить при необходимости.

Она добавила, что местные жители продолжают жить в привычном ритме — занимаются сельским хозяйством и повседневными делами. В то же время, население информировано об алгоритмах действий в случае опасности, поскольку соответствующая подготовка проводится заранее и системно.  

Портал "Комментарии" уже писал , что после вражеского удара по Бортницкой станции аэрации в Киеве появились риски попадания недостаточно очищенных сточных вод в Днепр. Кроме того, в случае нарушения работы объекта основное бремя очистки воды может перейти на водоканалы населенных пунктов, расположенных ниже течения реки, заявил директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.



