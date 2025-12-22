Наміри Кремля не залишають вибору: у ЗСУ нажахали заявою про сценарій війни в Україні

Сполучені Штати Америки заявляють про активні кроки для якнайшвидшого завершення війни, проте Росія не зменшує інтенсивності бойових дій, особливо у районі Покровська. Ворог застосовує значні ресурси, включно з важкою технікою та живою силою, однак суттєвих успіхів на цих напрямках не досяг, заявив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко. Він наголосив, що Україна зберігає здатність до оборони, а Сили оборони активно протистоять агресору.

Фото: з відкритих джерел

"Ситуація залишається надзвичайно складною, але не слід казати, що все втрачено. Коли поширюють думку, що фронт падає, це применшує подвиг тих, хто віддає свій час, здоров’я та життя за державу. Українські військові демонструють неймовірну стійкість та виконують завдання понад свої сили", – зазначив Федоренко.

Він додав, що на певних ділянках фронту українські війська чисельно поступаються ворогу: один український боєць протистоїть 7–12 російським солдатам, проте отримує потужну підтримку інших підрозділів вогневої підтримки.

На Покровському напрямку противник не має тактичних успіхів, а запеклі бої тут можуть стати ключовими для подальшого розвитку війни. На Куп’янському напрямку українські сили продовжують зачистку правобережжя від диверсійних груп противника. На Вовчанському фронті Росія намагається захопити місто, проте ці спроби поки що залишаються безрезультатними.

Українські захисники демонструють високий рівень організації та готовність до опору, попри чисельну перевагу ворога на окремих ділянках фронту. Такі дії підтверджують стійкість української армії та важливість координації між різними підрозділами в умовах тривалої війни.

Як вже писали "Коментарі", під час так званої "прямої лінії", присвяченої підбиттю підсумків 2025 року, кремлівський правитель Володимир Путін знову торкнувся теми війни проти України. Втім жодних нових сигналів він не озвучив. Навпаки, його риторика лише підтвердила: перспектива мирних переговорів, на які розраховує Дональд Трамп, фактично заблокована самим Кремлем, зазначив політолог Володимир Фесенко.