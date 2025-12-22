Соединенные Штаты Америки заявляют об активных шагах для скорейшего завершения войны, однако Россия не уменьшает интенсивность боевых действий, особенно в районе Покровска. Враг применяет значительные ресурсы, включая тяжелую технику и живую силу, однако существенных успехов на этих направлениях не достиг, заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. Он подчеркнул, что Украина сохраняет способность к обороне, а Силы обороны активно противостоят агрессору.

"Ситуация остается чрезвычайно сложной, но не следует говорить, что все потеряно. Когда распространяют мнение, что фронт падает, это умаляет подвиг тех, кто отдает свое время, здоровье и жизнь за государство. Украинские военные демонстрируют невероятную устойчивость и выполняют задачи сверх своих сил", — отметил Федоренко.

Он добавил, что на некоторых участках фронта украинские войска численно уступают врагу: один украинский боец противостоит 7–12 российским солдатам, однако получает мощную поддержку других подразделений огневой поддержки.

На Покровском направлении противник не имеет тактических успехов, а упорные бои здесь могут стать ключевыми для дальнейшего развития войны. В Купянском направлении украинские силы продолжают зачистку правобережья от диверсионных групп противника. На Волчанском фронте Россия пытается захватить город, однако эти попытки пока остаются безрезультатными.

Украинские защитники демонстрируют высокий уровень организации и готовность к сопротивлению, невзирая на численное преимущество врага на отдельных участках фронта. Такие действия подтверждают устойчивость украинской армии и важность координации между разными подразделениями в условиях продолжительной войны.

Как уже писали "Комментарии", во время так называемой "прямой линии", посвященной подведению итогов 2025 года, кремлевский правитель Владимир Путин снова затронул тему войны против Украины. Впрочем, никаких новых сигналов он не озвучил. Напротив, его риторика лишь подтвердила: перспектива мирных переговоров, на которые рассчитывает Дональд Трамп, фактически блокирована самим Кремлем, отметил политолог Владимир Фесенко.