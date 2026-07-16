Нафтова криза Кремля набирає обертів: що почало відбуватися у Росії

Українські далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі починають все помітніше відбиватися на нафтовому експорті Росії. Як відзначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Москва зазнає труднощів з переробкою зростаючих обсягів нафти, що видобувається, і змушена збільшувати постачання сировини морським шляхом.

Удари по НПЗ Росії. Фото: з відкритих джерел

З посиланням на дані Bloomberg експерти зазначають, що станом на 12 липня у морі знаходилося близько 135 мільйонів барелів російської нафти. При цьому приблизно 1,9 мільйона барелів за добу перевозяться танкерами, які досі не позначили кінцевий пункт призначення.

За інформацією агентства, одразу кілька суден із російською нафтою сорту Urals очікують подальших розпоряджень біля єгипетського порту Мерса-ель-Хамра, а ще п'ять танкерів знаходяться біля архіпелагу Ріау неподалік Сінгапуру – району, який давно вважається однією з ключових точок роботи російського "тіньового флоту".

Незважаючи на те, що загальний обсяг морського експорту нафти за останні тижні залишається стабільним – близько 4,21 мільйона барелів на добу, прибутковість цих постачань викликає питання. Вартість тижневого експорту зросла приблизно на 40 мільйонів доларів, досягнувши 1,44 мільярда доларів, проте це сталося на тлі зниження світових нафтових цін.

В ISW вважають, що головною причиною ситуації стали успішні українські удари по найбільшим російським нафтопереробним заводам. Через скорочення переробних потужностей Росія змушена експортувати все більше сирої нафти, проте існуюча логістика вже зазнає серйозного навантаження, а реальні доходи Кремля від таких постачань стають все менш передбачуваними.

Читайте також на порталі "Коментарі" — РФ застосувала підступну тактику під час удару по Одесі: що змінилося.



