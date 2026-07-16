Нефтяной кризис Кремля набирает обороты: что начало происходить в России

Украинские дальнобойные удары по российской нефтяной инфраструктуре начинают все заметнее отражаться на нефтяном экспорте России. Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), Москва испытывает трудности с переработкой растущих объемов добываемой нефти и вынуждена увеличивать поставки сырья морским путем.

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Со ссылкой на данные Bloomberg эксперты указывают, что по состоянию на 12 июля в море находилось около 135 миллионов баррелей российской нефти. При этом примерно 1,9 миллиона баррелей в сутки перевозятся танкерами, которые до сих пор не обозначили конечный пункт назначения.

По информации агентства, сразу несколько судов с российской нефтью сорта Urals ожидают дальнейших распоряжений у египетского порта Мерса-эль-Хамра, а еще пять танкеров находятся возле архипелага Риау недалеко от Сингапура – района, который давно считается одной из ключевых точек работы российского "теневого флота".

Несмотря на то, что общий объем морского экспорта нефти за последние недели остается стабильным – около 4,21 миллиона баррелей в сутки, прибыльность этих поставок вызывает вопросы. Стоимость недельного экспорта выросла примерно на 40 миллионов долларов, достигнув 1,44 миллиарда долларов, однако это произошло на фоне снижения мировых цен на нефть.

В ISW считают, что главной причиной ситуации стали успешные украинские удары по крупнейшим российским нефтеперерабатывающим заводам. Из-за сокращения перерабатывающих мощностей Россия вынуждена экспортировать все больше сырой нефти, однако существующая логистика уже испытывает серьезную нагрузку, а реальные доходы Кремля от таких поставок становятся все менее предсказуемыми.

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