"Нафта за копійки туди, бензин втридорога назад": Путін довів до ручки економіку РФ

Російська Федерація фактично перетворилася на сировинний придаток Китаю та стала залежною від імпорту пального. Таку думку висловив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, коментуючи наслідки ударів ЗСУ по російських нафтопереробних заводах.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, у вересні так звана "енергетична наддержава" втратила 38% нафтопереробних потужностей. Виробництво бензину скоротилось на мільйон тонн, а дефіцит на внутрішньому ринку досяг 20%. На тлі цього Москва вже розглядає можливість скасування мит на імпорт пального з Китаю, Південної Кореї та Сингапуру.

"Фактично працює схема: "нафта за копійки туди — бензин втридорога назад"", — зазначає Коваленко.

Він уточнив, що Китай отримує російську нафту зі знижкою 40%, а потім реалізує бензин назад до РФ з такою ж націнкою. Таким чином, за його словами, Росія "програє на обох напрямках": бюджет не отримує очікуваних доходів, на АЗС утворюються черги, а в окремих регіонах вводять ліміти на відпуск пального.

Щоб утримати ринок, Кремль готовий до радикальних кроків — наприклад, повернення до використання небезпечних паливних присадок, заборонених у більшості країн через онкологічні ризики. Коваленко наголошує, що це не тимчасове рішення, а ознака глибокої системної залежності від імпорту.

Також він нагадав, що Росія вже втратила ринок газу в Європі, а контроль над нафтопереробкою послабився. Тепер, за словами Коваленка, завдання — позбавити Путіна політичного впливу на ті країни, які досі купують у нього пальне.

"Андропов, Брежнєв, Хрущов, Сталін і Ленін на тому світі дивляться на це все і в такому шоці, що це важко уявити", — іронічно підсумував експерт.

