Российская Федерация фактически превратилась в сырьевой придаток Китая и стала зависима от импорта горючего. Такое мнение высказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, комментируя последствия ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

По его словам, в сентябре так называемая "энергетическая сверхдержава" потеряла 38% нефтеперерабатывающих мощностей. Производство бензина сократилось на миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг 20%. На фоне этого Москва уже рассматривает возможность отмены пошлин на импорт горючего из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

"Фактически работает схема: "нефть за копейки туда — бензин втридорога назад"", — отмечает Коваленко.

Он уточнил, что Китай получает российскую нефть со скидкой в 40%, а затем реализует бензин обратно в РФ с такой же наценкой. Таким образом, по его словам, Россия "проигрывает по обоим направлениям": бюджет не получает ожидаемых доходов, на АЗС образуются очереди, а в отдельных регионах вводят лимиты на отпуск горючего.

Чтобы удержать рынок, Кремль готов к радикальным шагам, например, возвращение к использованию опасных топливных присадок, запрещенных в большинстве стран из-за онкологических рисков. Коваленко отмечает, что это не временное решение, а признак глубочайшей системной зависимости от импорта.

Также он напомнил, что Россия уже лишилась рынка газа в Европе, а контроль над нефтепереработкой ослаб. Теперь, по словам Коваленко, задача — избавить Путина от политического влияния на те страны, которые до сих пор покупают у него горючее.

"Андропов, Брежнев, Хрущев, Сталин и Ленин в том мире смотрят на это все и в таком шоке, что это трудно представить", — иронически подытожил эксперт.

