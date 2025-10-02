logo

BTC/USD

118843

ETH/USD

4390.98

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Нефть за копейки туда, бензин втридорога назад": Путин довел до ручки экономику РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

"Нефть за копейки туда, бензин втридорога назад": Путин довел до ручки экономику РФ

Только за сентябрь "энергетическая сверхдержава" потеряла 38% своих производственных мощностей, объем выпуска горючего снизился на миллион тонн, а дефицит превысил 20% от внутреннего потребления.

2 октября 2025, 12:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Российская Федерация фактически превратилась в сырьевой придаток Китая и стала зависима от импорта горючего. Такое мнение высказал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО, комментируя последствия ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам.

"Нефть за копейки туда, бензин втридорога назад": Путин довел до ручки экономику РФ

Фото: из открытых источников

По его словам, в сентябре так называемая "энергетическая сверхдержава" потеряла 38% нефтеперерабатывающих мощностей. Производство бензина сократилось на миллион тонн, а дефицит на внутреннем рынке достиг 20%. На фоне этого Москва уже рассматривает возможность отмены пошлин на импорт горючего из Китая, Южной Кореи и Сингапура.

"Фактически работает схема: "нефть за копейки туда — бензин втридорога назад"", — отмечает Коваленко.

Он уточнил, что Китай получает российскую нефть со скидкой в 40%, а затем реализует бензин обратно в РФ с такой же наценкой. Таким образом, по его словам, Россия "проигрывает по обоим направлениям": бюджет не получает ожидаемых доходов, на АЗС образуются очереди, а в отдельных регионах вводят лимиты на отпуск горючего.

Чтобы удержать рынок, Кремль готов к радикальным шагам, например, возвращение к использованию опасных топливных присадок, запрещенных в большинстве стран из-за онкологических рисков. Коваленко отмечает, что это не временное решение, а признак глубочайшей системной зависимости от импорта.

Также он напомнил, что Россия уже лишилась рынка газа в Европе, а контроль над нефтепереработкой ослаб. Теперь, по словам Коваленко, задача — избавить Путина от политического влияния на те страны, которые до сих пор покупают у него горючее.

"Андропов, Брежнев, Хрущев, Сталин и Ленин в том мире смотрят на это все и в таком шоке, что это трудно представить", — иронически подытожил эксперт.

Как уже писали "Комментарии", армия РФ начала целенаправленно поражать объекты атомной энергетики в Украине — накануне под сильным ударом оказалась Черниговская область. Об этом в эфире сообщил военный эксперт Михаил Жирохов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/akovalenko1989/9859
Теги:

Новости

Все новости