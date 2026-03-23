Нафта Путіна остаточно стає непотребом: на Заході заявили про нову катастрофу РФ

Росія тимчасово припинила перевалку нафти та нафтопродуктів у своїх портах Балтійського моря після атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляють джерела Reuters, обізнані з ситуацією.

Мова йде про стратегічні експортні хаби країни — порти "Приморськ" та "Усть-Луга", де наразі призупинено завантаження сирої нафти та нафтопродуктів. За інформацією, у "Приморську" під час атаки дронів виникла пожежа. Щодо "Усть-Луги" поки що немає підтверджень про пошкодження інфраструктури.

Експерти попереджають, що зупинка роботи цих портів може додатково загострити ситуацію на світовому нафтовому ринку. Складність обстановки посилюється й через інші фактори, серед яких обмеження постачань через Ормузьку протоку.

Порт "Приморськ" є одним із ключових терміналів для експорту російської нафти, здатним обробляти понад 1 мільйон барелів на добу. Через нього здійснюються поставки нафти марки Urals та значної частки дизельного палива. "Усть-Луга" щодня обробляє близько 700 тисяч барелів нафти та нафтопродуктів.

За даними джерел, у 2025 році обсяги експорту через "Усть-Лугу" сягнули близько 32,9 млн тонн нафтопродуктів, тоді як через "Приморськ" — приблизно 16,8 млн тонн. Атака дронів сталася в ніч на 23 березня. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, що внаслідок удару у Приморську загорівся один із резервуарів з паливом.

