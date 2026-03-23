Россия временно прекратила перевалку нефти и нефтепродуктов в портах Балтийского моря после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщают источники Reuters, знакомые с ситуацией.

Речь идет о стратегических экспортных хабах страны — портах "Приморск" и "Усть-Луга", где приостановлена загрузка сырой нефти и нефтепродуктов. По информации, в "Приморске" во время атаки дронов возник пожар. Относительно "Усть-Луги" пока нет подтверждений о повреждении инфраструктуры.

Эксперты предупреждают, что остановка этих портов может дополнительно обострить ситуацию на мировом нефтяном рынке. Сложность обстановки усиливается и из-за других факторов, среди которых ограничение поставок через Ормузский пролив.

Порт "Приморск" является одним из ключевых терминалов для экспорта российской нефти, способным обрабатывать более 1 миллиона баррелей в сутки. Через него производятся поставки нефти марки Urals и значительной доли дизельного топлива. "Усть-Луга" ежедневно обрабатывает около 700 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов.

По данным источников, в 2025 году объемы экспорта через "Усть-Лугу" достигли около 32,9 млн. тонн нефтепродуктов, тогда как через "Приморск" — примерно 16,8 млн. тонн. Атака дронов произошла в ночь на 23 марта. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в результате удара в Приморске загорелся один из резервуаров с топливом.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова отметилась очередными заявлениями, повторяющими стереотипы российской пропаганды о якобы тяжелой жизни в Западной Европе. В комментарии для портала Sport24 она обвинила европейцев в "попрошайничестве", объясняя это высокими затратами на жилищно-коммунальные услуги.