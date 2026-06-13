Надзвичайно серйозний сигнал: названо несподівану причину заяви Зеленського про зустріч з Путіним

Президент України Володимир Зеленський надіслав відкритий лист до російського керівника Володимира Путіна, в якому одним із ключових меседжів стала пропозиція провести особисту зустріч. Відповідь з боку Кремля, як зазначають експерти, була очікуваною, однак вона водночас стала важливим сигналом для міжнародної спільноти. Таку думку висловив професор американістики Скотт Лукас, коментуючи ситуацію навколо дипломатичних заяв.

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За словами науковця, нещодавно в російському керівництві обговорювали можливість ударів по так званих "центрах ухвалення рішень" у Києві. Подібні сценарії могли б використовуватися як інформаційне або політичне обґрунтування потенційних спроб ліквідації українського президента.

Водночас Лукас підкреслив, що попри тривалий перебіг повномасштабної війни, Росії так і не вдалося реалізувати подібні наміри щодо Володимира Зеленського. На його думку, і в перспективі найближчих років, зокрема у 2026-му, ситуація навряд чи зміниться.

"Зеленський це теж розуміє. Але він йде на це (пропонує зустрітись – 24 Канал) не тому, що благає про зустріч людину, яка йому погрожує. Він робить це, щоб надіслати сигнал не лише Путіну, а й усім іншим. І цей сигнал звучить як вияв впевненості Зеленського – не боюся зустрічі з Путіним", – зазначив експерт.

На його переконання, така позиція свідчить про впевненість українського лідера в тому, що жоден тиск з боку Кремля не зможе змусити Україну капітулювати. Він також припускає, що відмова Путіна від прямого діалогу може виглядати як ознака обережності або навіть слабкої позиції, адже Росія дедалі частіше опиняється у ситуації оборони, попри публічну риторику.

"Є велика ймовірність, що український президент впевнений, що кремлівський диктатор не змусить його капітулювати", – додав Лукас, пояснюючи логіку політичних заяв Києва.

Крім того, експерт розглядає відкритий лист як елемент ширшої політичної стратегії. За його словами, цим кроком Україна демонструє, що не перебуває в ізоляції, зберігає дипломатичну активність і не приймає сценарій поразки. Водночас Кремль, як вважає Лукас, намагається підтримувати образ міжнародної суб’єктності Росії, однак реальні події — включно з ударами по її території та дією санкцій — свідчать про протилежні тенденції.

"Коментарі" вже писали, що державний секретар США Марко Рубіо звернувся до громадян Росії з привітанням з нагоди "Дня Росії", виступаючи від імені уряду Сполучених Штатів. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.