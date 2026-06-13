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Надзвичайно серйозний сигнал: названо несподівану причину заяви Зеленського про зустріч з Путіним

Український президент, схоже, не сумнівається, що Кремлю не вдасться примусити Україну до здачі своїх позицій.

13 червня 2026, 00:15
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Клименко Елена

Президент України Володимир Зеленський надіслав відкритий лист до російського керівника Володимира Путіна, в якому одним із ключових меседжів стала пропозиція провести особисту зустріч. Відповідь з боку Кремля, як зазначають експерти, була очікуваною, однак вона водночас стала важливим сигналом для міжнародної спільноти. Таку думку висловив професор американістики Скотт Лукас, коментуючи ситуацію навколо дипломатичних заяв.

Надзвичайно серйозний сигнал: названо несподівану причину заяви Зеленського про зустріч з Путіним

Фото: з відкритих джерел

За словами науковця, нещодавно в російському керівництві обговорювали можливість ударів по так званих "центрах ухвалення рішень" у Києві. Подібні сценарії могли б використовуватися як інформаційне або політичне обґрунтування потенційних спроб ліквідації українського президента.

Водночас Лукас підкреслив, що попри тривалий перебіг повномасштабної війни, Росії так і не вдалося реалізувати подібні наміри щодо Володимира Зеленського. На його думку, і в перспективі найближчих років, зокрема у 2026-му, ситуація навряд чи зміниться.

"Зеленський це теж розуміє. Але він йде на це (пропонує зустрітись – 24 Канал) не тому, що благає про зустріч людину, яка йому погрожує. Він робить це, щоб надіслати сигнал не лише Путіну, а й усім іншим. І цей сигнал звучить як вияв впевненості Зеленського – не боюся зустрічі з Путіним", – зазначив експерт. 

На його переконання, така позиція свідчить про впевненість українського лідера в тому, що жоден тиск з боку Кремля не зможе змусити Україну капітулювати. Він також припускає, що відмова Путіна від прямого діалогу може виглядати як ознака обережності або навіть слабкої позиції, адже Росія дедалі частіше опиняється у ситуації оборони, попри публічну риторику.

"Є велика ймовірність, що український президент впевнений, що кремлівський диктатор не змусить його капітулювати", – додав Лукас, пояснюючи логіку політичних заяв Києва.

Крім того, експерт розглядає відкритий лист як елемент ширшої політичної стратегії. За його словами, цим кроком Україна демонструє, що не перебуває в ізоляції, зберігає дипломатичну активність і не приймає сценарій поразки. Водночас Кремль, як вважає Лукас, намагається підтримувати образ міжнародної суб’єктності Росії, однак реальні події — включно з ударами по її території та дією санкцій — свідчать про протилежні тенденції. 

"Коментарі" вже писали, що державний секретар США Марко Рубіо звернувся до громадян Росії з привітанням з нагоди "Дня Росії", виступаючи від імені уряду Сполучених Штатів. Про це повідомила пресслужба Державного департаменту США.



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Джерело: https://24tv.ua/zustrich-zelenskogo-putinim-chomu-rosiyi-boyatsya-tsogo_n3086758
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