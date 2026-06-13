Чрезвычайно серьезный сигнал: названа неожиданная причина заявления Зеленского о встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский направил открытое письмо российскому руководителю Владимиру Путину, в котором одним из ключевых месседжей стало предложение провести личную встречу. Ответ со стороны Кремля, как отмечают эксперты, был ожидаемым, однако в то же время он стал важным сигналом для международного сообщества. Такое мнениевысказал профессор американистики Скотт Лукас, комментируя ситуацию с дипломатическими заявлениями.

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По словам ученого, недавно в российском руководстве обсуждали возможность ударов по так называемым центрам принятия решений в Киеве. Подобные сценарии могли использоваться как информационное или политическое обоснование потенциальных попыток ликвидации украинского президента.

В то же время Лукас подчеркнул, что, несмотря на длительное течение полномасштабной войны, России так и не удалось реализовать подобные намерения относительно Владимира Зеленского. По его мнению, и в перспективе ближайших лет, в частности, в 2026-м, ситуация вряд ли изменится.

"Зеленский это тоже понимает. Но он идет на это (предлагает встретиться – 24 Канал) не потому, что умоляет о встрече человека, который ему угрожает. Он делает это, чтобы послать сигнал не только Путину, но всем остальным. И этот сигнал звучит как проявление уверенности Зеленского – не боюсь встречи с Путиным", – отметил эксперт.

По его убеждению, подобная позиция свидетельствует об уверенности украинского лидера в том, что ни одно давление со стороны Кремля не сможет заставить Украину капитулировать. Он также предполагает, что отказ Путина от прямого диалога может выглядеть как признак осторожности или даже слабой позиции, ведь Россия все чаще оказывается в ситуации обороны, несмотря на публичную риторику.

"Есть большая вероятность того, что украинский президент уверен, что кремлевский диктатор не заставит его капитулировать", – добавил Лукас, объясняя логику политических заявлений Киева.

Кроме того, эксперт рассматривает открытое письмо как элемент более широкой политической стратегии. По его словам, этим шагом Украина демонстрирует, что не находится в изоляции, сохраняет дипломатическую активность и не принимает сценарий поражения. В то же время Кремль, как считает Лукас, пытается поддерживать образ международной субъектности России, однако реальные события, включая удары по ее территории и действие санкций, свидетельствуют о противоположных тенденциях.

"Комментарии" уже писали, что государственный секретарь США Марко Рубио обратился к гражданам России с поздравлением по случаю "Дня России", выступая от имени правительства Соединенных Штатов. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.