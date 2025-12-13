logo_ukra

BTC/USD

90257

ETH/USD

3109.89

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Надзвичайна ситуація на залізниці: пасажирський потяг зупинили через повідомлення про мінування
commentss НОВИНИ Всі новини

Надзвичайна ситуація на залізниці: пасажирський потяг зупинили через повідомлення про мінування

Людей евакуювали просто серед відкритого простору, в умовах мінусової температури. Поки "Укрзалізниця" мовчить — соцмережі вибухають обуренням.

13 грудня 2025, 14:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Пасажири поїзда "Перемишль — Київ" були змушені покинути вагони та стояти серед відкритої місцевості через повідомлення замінування. Про це повідомляє видання "Фокус".

Надзвичайна ситуація на залізниці: пасажирський потяг зупинили через повідомлення про мінування

Поїзд "Перемишль-Київ" замінували — пасажирів евакуювали просто серед поля

На відео, яке оприлюднили очевидці, видно, як десятки людей стоять просто неба біля зупиненого поїзда. За попередніми даними, евакуація відбулася без паніки. Про виявлення вибухівки або постраждалих наразі офіційно не повідомляється.

Це вже другий інцидент, пов’язаний із поїздами з Перемишля за останні місяці. 14 вересня поїзд "Харків — Перемишль" був зупинений у районі села Калинівка, Фастівського району. Тоді причиною стала детонація боєприпасів, які перевозили залізницею. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу.

Поїзд №73 тоді здійснив аварійну зупинку, але обійшлося без людських жертв.

"Укрзалізниця" інцидент з поїздом "Перемишль — Київ" поки що не прокоментувала. Подробиці зʼясовуються.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляє, що Україна представила у Вашингтоні власний мирний план, який прямо суперечить пропозиції президента США Дональда Трампа про територіальні поступки задля припинення війни. Згідно з документом, опублікованим The New York Times, Київ наполягає на збереженні контролю над усіма територіями, що утримуються, і вимагає юридично обов'язкових гарантій безпеки від США та європейських партнерів. Європейські дипломати та західні чиновники, які ознайомилися з українським планом, зазначають, що він став відповіддю на 28-пунктовий план Трампа, оприлюднений три тижні тому, який викликав критику в Європі за близькість до вимог Москви. Український документ включає 20 пунктів і, на думку дипломатів, навряд чи буде прийнятним для Кремля. У Києві вважають, що поступки більшого обсягу означали б фактичну винагороду агресора.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини