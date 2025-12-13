Надзвичайна ситуація на залізниці: пасажирський потяг зупинили через повідомлення про мінування

Пасажири поїзда "Перемишль — Київ" були змушені покинути вагони та стояти серед відкритої місцевості через повідомлення замінування. Про це повідомляє видання "Фокус".

Поїзд "Перемишль-Київ" замінували — пасажирів евакуювали просто серед поля

На відео, яке оприлюднили очевидці, видно, як десятки людей стоять просто неба біля зупиненого поїзда. За попередніми даними, евакуація відбулася без паніки. Про виявлення вибухівки або постраждалих наразі офіційно не повідомляється.

Це вже другий інцидент, пов’язаний із поїздами з Перемишля за останні місяці. 14 вересня поїзд "Харків — Перемишль" був зупинений у районі села Калинівка, Фастівського району. Тоді причиною стала детонація боєприпасів, які перевозили залізницею. Внаслідок вибуху було пошкоджено контактну мережу.

Поїзд №73 тоді здійснив аварійну зупинку, але обійшлося без людських жертв.

"Укрзалізниця" інцидент з поїздом "Перемишль — Київ" поки що не прокоментувала. Подробиці зʼясовуються.

