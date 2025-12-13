Чрезвычайная ситуация на железной дороге: пассажирский поезд остановили из-за сообщения о минировании

Пассажиры поезда "Перемышль — Киев" вынуждены были покинуть вагоны и стоять среди открытой местности из-за сообщения заминирования. Об этом сообщает издание "Фокус".

Поезд "Перемышль-Киев" заминировали - пассажиров эвакуировали прямо среди поля

На видео, которое обнародовали очевидцы, видно, как десятки людей стоят под открытым небом у остановленного поезда. По предварительным данным, эвакуация прошла без паники. Об обнаружении взрывчатки или пострадавших официально не сообщается.

Это уже второй инцидент, связанный с поездами из Перемышля в последние месяцы. 14 сентября поезд "Харьков — Перемышль" был остановлен в районе села Калиновка, Фастовского района. Тогда причиной стала детонация боеприпасов, перевозимых по железной дороге. В результате взрыва была повреждена контактная сеть.

Поезд №73 совершил аварийную остановку, но обошлось без человеческих жертв.

"Укрзализныця" инцидент с поездом "Перемышль – Киев" пока не прокомментировала. Подробности выясняются.

Напомним, портал "Комментарии" сообщает , что Украина представила в Вашингтоне собственный мирный план, прямо противоречащий предложению президента США Дональда Трампа о территориальных уступках для прекращения войны. Согласно документу, опубликованному The New York Times, Киев настаивает на сохранении контроля над всеми содержащимися территориями и требует юридически обязательных гарантий безопасности от США и европейских партнеров. Европейские дипломаты и ознакомившиеся с украинским планом западные чиновники отмечают, что он стал ответом на 28-точечный план Трампа, обнародованный три недели назад, который вызвал критику в Европе за близость к требованиям Москвы. Украинский документ включает 20 пунктов и, по мнению дипломатов, вряд ли будет приемлем для Кремля. В Киеве считают, что уступки большего объема означали бы фактическое вознаграждение агрессора.