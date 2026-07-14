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Надважливе місто Україні у страшній небезпеці: у ЗСУ приголомшили правдою про прорив росіян

Юрій Бутусов сподівається, що українським військовим вдасться втримати оборону Костянтинівки та не дозволити ворогу повністю захопити місто

14 липня 2026, 14:50
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Клименко Елена

Обстановка в Костянтинівці Донецької області залишається критичною. Російським військам вдалося прорватися до міста, зайняти частину його території та закріпитися на окремих позиціях. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив командир роти безпілотних систем 23-го штурмового полку 2-го корпусу Національної гвардії "Хартія" Юрій Бутусов.

Надважливе місто Україні у страшній небезпеці: у ЗСУ приголомшили правдою про прорив росіян

Фото: з відкритих джерел

За його словами, головною метою російської армії є встановлення контролю над українськими логістичними маршрутами, що значно ускладнює оборону міста. Противник має суттєву перевагу в кількості сил, безпілотників і технічних засобів, що дозволяє йому посилювати тиск на українські підрозділи.

"Ситуація в Костянтинівці, безумовно, є дуже важкою і кризовою, тому що ворогу вдалося знайти точки накопичення у захищених будівлях", – зазначив Бутусов.

Військовий наголосив, що сучасна війна значною мірою залежить від ефективної взаємодії підрозділів БПЛА, правильної побудови оборони та грамотного використання піхоти.

"Основна проблема у війні – в організації, побудові бойових порядків підрозділів БПЛА, правильному застосуванні піхоти в обороні та під час штурмових дій. Це серйозне організаційне й інтелектуальне завдання для командирів", – пояснив він. 

Бутусов переконаний, що для збереження Костянтинівки необхідно чесно оцінювати ситуацію на фронті та не приховувати реальний масштаб просування російських військ.

"Треба робити чесний розбір, чому були припущені ті чи інші промахи. Якщо буде такий аналіз, ми зможемо стабілізувати ситуацію і не допустити серйознішої загрози – виходу ворога на Слов'янськ і Краматорськ", – наголосив він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що Болгарія припиняє участь у так званій "Коаліції охочих", яка координує підтримку України у протидії російській агресії. Про це заявив прем'єр-міністр країни Румен Радев, повідомляє Bloomberg.



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