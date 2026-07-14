Сверхважный город Украины в страшной опасности: в ВСУ ошеломили правдой о прорыве россиян

Обстановка в Константиновке Донецкой области остается критической. Российским войскам удалось прорваться в город, занять часть его территории и закрепиться на отдельных позициях. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил командир роты беспилотных систем 23-го штурмового полка 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия" Юрий Бутусов.

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По его словам, главной целью российской армии является установление контроля над украинскими логистическими маршрутами, что значительно усложняет оборону города. Противник имеет существенное преимущество в количестве сил, беспилотников и технических средств, что позволяет усиливать давление на украинские подразделения.

"Ситуация в Константиновке, безусловно, очень тяжелая и кризисная, потому что врагу удалось найти точки накопления в защищенных зданиях", — отметил Бутусов.

Военный отметил, что современная война в значительной степени зависит от эффективного взаимодействия подразделений БПЛА, правильного построения обороны и грамотного использования пехоты.

"Основная проблема в войне – в организации, построении боевых порядков подразделений БПЛА, правильном применении пехоты в обороне и во время штурмовых действий. Это серьезная организационная и интеллектуальная задача для командиров", – пояснил он.

Бутусов убежден, что для сохранения Константиновки нужно честно оценивать ситуацию на фронте и не скрывать реальный масштаб продвижения российских войск.

"Нужно делать честный разбор, почему были допущены те или иные промахи. Если будет такой анализ, мы сможем стабилизировать ситуацию и не допустить более серьезной угрозы – выхода врага на Славянск и Краматорск", – подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что Болгария прекращает участие в так называемой "Коалиции желающих", которая координирует поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Об этом заявил премьер-министр страны Румэн Радев, сообщает Bloomberg.