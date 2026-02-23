Надія стрімко згасає: військовий відверто шокував відкриттям про страшну катастрофу у ЗСУ

Українська армія стикається з проблемами, які накопичувалися роками, і сьогодні вони починають виснажувати бійців швидше, ніж безпосередні атаки ворога. Про це розповів колишній журналіст і тепер військовослужбовець Костянтин Гончаров, який до 2022 року працював у DW, а після повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, одна з головних складнощів — фізичне та психологічне виснаження військових. Постійні обстріли та використання керованих авіабомб значно виснажують не лише тіло, а й моральний дух бійців, які змушені тижнями залишатися на передовій без достатнього відпочинку. Підрозділи довгий час не виводять на ротацію, а підкріплення часто або не прибуває, або не має належної підготовки. Гончаров наводить приклад свого взводу: після поранення взимку 2023 року із 30 солдатів на позиціях залишилися лише п’ятеро, решта були поранені або загинули.

Водночас ротації ускладнює постійна загроза з повітря. Шлях до позицій і назад військові називають "зоною смерті" через безперервне спостереження та атаки дронів. Ефективність піхотинця значно падає, якщо він проводить на передовій понад 60 днів без повноцінної заміни через накопичення бойового стресу.

Головним дефіцитом на фронті, за словами Гончарова, сьогодні є не технології — а люди. Нове поповнення часто не має достатньої мотивації чи фізичної підготовки, що робить ситуацію критичною. Через нестачу піхоти керівництво змушене переводити водіїв, кухарів, мінометників, зенітників та членів логістичних підрозділів на передову, очікуючи, що вони утримають лінію фронту. Часто це закінчується пораненнями, смертями або дезертирством, поглиблюючи проблему нестачі персоналу.

Попри технічний прогрес у війні, саме піхота залишається "останнім рубежем", що фізично утримує позиції. Коли цих людей бракує, ротації відкладаються, навантаження зростає, а виснаження лише поглиблюється. Бійці рідко вірять у швидке завершення війни: новини про перемир’я створюють ілюзію змін для цивільних, проте на передовій тривають обстріли, атаки та втрати. Відсутність ясної перспективи знижує мораль і надію на швидке завершення війни.

