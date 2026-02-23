Надежда стремительно угасает: военный откровенно шокировал открытием о страшной катастрофе в ВСУ

Украинская армия сталкивается с накапливающимися годами проблемами, и сегодня они начинают истощать бойцов быстрее, чем непосредственные атаки врага. Об этом рассказал бывший журналист и теперь военнослужащий Константин Гончаров, до 2022 года работавший в DW, а после полномасштабного вторжения пошел защищать Украину.

Фото: из открытых источников

По его словам, одна из главных сложностей – физическое и психологическое истощение военных. Постоянные обстрелы и использование управляемых авиабомб значительно истощают не только тело, но и моральный дух бойцов, вынужденных неделями оставаться на передовой без достаточного отдыха. Подразделения долгое время не выводят на ротацию, а подкрепление часто либо не прибывает, либо не имеет должной подготовки. Гончаров приводит пример своего взвода: после ранения зимой 2023 года из 30 солдат на позициях осталось только пятеро, остальные были ранены или погибли.

В то же время, ротации осложняет постоянная угроза с воздуха. Путь к позициям и обратно военные называют "зоной смерти" из-за непрерывного наблюдения и атаки дронов. Эффективность пехотинца значительно падает, если он проводит на передовой свыше 60 дней без полноценной замены из-за накопления боевого стресса.

Главным дефицитом на фронте, по словам Гончарова, сегодня не технологии — а люди. Новое пополнение часто не имеет достаточной мотивации или физической подготовки, что делает критическую ситуацию. Из-за нехватки пехоты руководство вынуждено переводить водителей, поваров, минометчиков, зенитчиков и членов логистических подразделений на передовую, ожидая, что они удержат линию фронта. Часто это заканчивается ранениями, смертями или дезертирством, усугубляя проблему нехватки персонала.

Несмотря на технический прогресс в войне, именно пехота остается "последним рубежом", физически удерживающей позиции. Когда этих людей не хватает, ротации откладываются, нагрузка растет, а истощение только усугубляется. Бойцы редко верят в скорейшее завершение войны: новости о перемирии создают иллюзию перемен для гражданских, однако на передовой продолжаются обстрелы, атаки и потери. Отсутствие ясной перспективы снижает мораль и надежду на скорейшее завершение войны.

