Над Черніговом нависла небачена небезпека: розкрито новий кривавий задум Путіна

Росія послідовно вибудовує умови для можливого наступу на Чернігів, і про це свідчить не лише інтенсивність повітряних ударів, а й риторика кремлівської пропаганди. На думку військового експерта, генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка, дії країни-агресора не випадкові — вони ґрунтуються на двох стратегічних концепціях, які РФ намагається реалізувати вже протягом останніх двох років.

Фото: з відкритих джерел

Першою концепцією стали незаконні зміни до російської конституції, покликані “закріпити” окупацію чотирьох українських областей. Друга — формування так званих буферних та санітарних зон уздовж кордону з Україною. Романенко нагадує, що ще два роки тому ГУР оприлюднило плани Кремля як щодо розширення окупаційних територій, так і щодо створення нових зон безпеки для російської армії. Спочатку противник діяв на Харківщині, згодом — намагався реалізувати задум на Сумщині, однак українські сили зірвали ці наміри, провівши випереджальну Курську операцію.

Згодом у заявах російського керівництва та пропагандистів дедалі частіше почали згадувати і Чернігівщину як територію, де Кремль міг би створити чергову “буферну зону”. Саме з цим експерт пов’язує помітну активізацію російських ударів по регіону. За останні два місяці Чернігівщина регулярно зазнає атак на енергетичну інфраструктуру, військові об’єкти та цивільні цілі. Постійні обстріли змушують проводити евакуацію мешканців прикордонних громад, хоча росіяни добре розуміють, що на підступах до області Україна створила систему оборонних укріплень.

Романенко зазначає, що Росія давно говорить про можливість відкриття ще одного фронту з півночі. Хоча повторний наступ на Київ експерт вважає менш вірогідним, загроза Чернігову — цілком реальна. Плани Кремля підкріплені нарощенням військового потенціалу. У 2024 році РФ мала намір сформувати 12 нових дивізій; за даними головнокомандувача Олександра Сирського, чотири з них уже створено, і процес триває. Це означає не лише збільшення кількості особового складу, а й нарощення техніки, артилерії, бронетехніки та боєприпасів — тобто ресурсів, без яких розгортання наступу неможливе.

