Над Черниговом нависла невиданная опасность: раскрыт новый кровавый замысел Путина

Россия последовательно выстраивает условия для возможного наступления на Чернигов и об этом свидетельствует не только интенсивность воздушных ударов, но и риторика кремлевской пропаганды. По мнению военного эксперта, генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, действия страны-агрессора не случайны — они основываются на двух стратегических концепциях, которые РФ пытается реализовать уже за последние два года.

Фото: из открытых источников

Первой концепцией стали незаконные изменения в российскую конституцию, призванные "закрепить" оккупацию четырех украинских областей. Вторая – формирование так называемых буферных и санитарных зон вдоль границы с Украиной. Романенко напоминает, что еще два года назад ГУР обнародовало планы Кремля как по расширению оккупационных территорий, так и по созданию новых зон безопасности для российской армии. Сначала противник действовал на Харьковщине, потом пытался реализовать замысел на Сумщине, однако украинские силы сорвали эти намерения, проведя опережающую Курскую операцию.

Затем в заявлениях российского руководства и пропагандистов все чаще стали упоминать и Черниговщину как территорию, где Кремль мог бы создать очередную "буферную зону". Именно с этим эксперт увязывает заметную активизацию российских ударов по региону. За последние два месяца Черниговщина регулярно подвергается атакам на энергетическую инфраструктуру, военные объекты и гражданские цели. Постоянные обстрелы заставляют проводить эвакуацию жителей пограничных общин, хотя россияне хорошо понимают, что на подступах к области Украина создала систему оборонительных укреплений.

Романенко отмечает, что Россия давно говорит о возможности открытия еще одного фронта с севера. Хотя повторное наступление на Киев эксперт считает менее вероятным, угроза Чернигову вполне реальна. Планы Кремля подкреплены увеличением военного потенциала. В 2024 году РФ намеревалась сформировать 12 новых дивизий; по данным главнокомандующего Александра Сырского, четыре из них уже созданы, и процесс продолжается. Это означает не только увеличение количества личного состава, но и наращивание техники, артиллерии, бронетехники и боеприпасов, то есть ресурсов, без которых развертывание наступления невозможно.

Как уже писали "Комментарии", на протяжении последних дней внимание украинского общества было приковано к США, где в Майами проходили переговоры по мирному урегулированию войны России в Украине. Многие ожидают хоть каких-то сдвигов, чтобы наконец-то наступило долгожданное прекращение огня, в то время как другие утверждают, что особых изменений все же ждать не стоит. Издание "Комментарии" решило выяснить мнение экспертов на этот счет.