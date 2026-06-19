Міністерство оборони країни-агресорки виступило з черговою порцією звинувачень, намагаючись реанімувати свій давній пропагандистський фейк про функціонування так званих "біолабораторій" на території України. Цього разу російські військові чиновники посилаються на вигадані дані нібито з американських джерел.

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Російське військове керівництво продовжує поширювати безпідставні заяви щодо діяльності українських наукових установ. Представники оборонного відомства РФ стверджують, що виявили свіжі докази розробки небезпечних патогенів в Одесі та Харкові, які фінансуються іноземними партнерами.

"У нещодавно оприлюдненому пресрелізі національної розвідки США є витяг зі списку біолабораторій, — фантазує начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ Олексій Ртищев, — де чітко розписані обсяги їхнього грошового забезпечення та дані про компанії-підрядники".

Особливу увагу російський генерал зосередив на Одеському науково-дослідному протичумному інституті імені Мечникова, який окупанти без жодних доказів позначили на своїх картах як об'єкт "зберігання біологічної зброї". За версією загарбників, реконструкцією цієї установи керували безпосередньо Сполучені Штати.

"Номенклатура небезпечних патогенів, що перебувають в Інституті Мечникова, прямо вказує на спроби створення елементів біологічної зброї, — безапеляційно заявив російський посадовець, — зокрема там зафіксували надмірні запаси збудників туляремії, бруцельозу та холери".

Крім того, під приціл російської дезінформації потрапив і один із харківських інститутів. Російська сторона переконує, що місцеві вчені досліджували важкі хвороби, здатні знищити сільськогосподарський сектор. Водночас у Міноборони РФ запевняють, що Вашингтон окремо виділяв кошти на вивчення в Україні збудника сапу — інфекційного захворювання, випадків якого в нашій країні нібито взагалі ніколи не фіксували.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що в 2024 році у Москві була остаточно підтверджена ліквідація російського генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова, який загинув через вибух біля під’їзду, разом з помічником.

Вбитий – генерал-лейтенант РХБЗ вс рф Ігор Кирилов – начальник військ хімічного та біологічного захисту рф. У березні 2022-го він розповідав, що в Україні було створено мережу із понад 30 біолабораторій. Він на початку широкомасштабного вторгнення казав про те, що українці розробляють зброю, яка буде передаватись через птахів. І ці птахи будуть відрізняти росіян та українців і вбивати росіян.