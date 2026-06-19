Министерство обороны страны-агрессорки выступило с очередной порцией обвинений, пытаясь реанимировать свой давний пропагандистский фейк о функционировании так называемых биолабораторий на территории Украины. В этот раз российские военные чиновники ссылаются на вымышленные данные якобы из американских источников.

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Российское военное руководство продолжает распространять безосновательные заявления о деятельности украинских научных учреждений. Представители оборонного ведомства РФ утверждают, что обнаружили свежие доказательства разработки опасных патогенов в Одессе и Харькове, финансируемых иностранными партнерами.

"В недавно обнародованном пресс-релизе национальной разведки США есть выписка из списка биолабораторий, — фантазирует начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Алексей Ртищев, — где четко расписаны объемы их денежного довольствия и данные о компаниях-подрядчиках".

Особое внимание российский генерал сосредоточил на Одесском научно-исследовательском противочумном институте имени Мечникова, который оккупанты без доказательств обозначили на своих картах как объект "хранения биологического оружия". По версии захватчиков, реконструкцию этого учреждения руководили непосредственно Соединенные Штаты.

"Номенклатура опасных патогенов, находящихся в Институте Мечникова, прямо указывает на попытки создания элементов биологического оружия, — безапелляционно заявил российский чиновник, — в частности, там зафиксировали чрезмерные запасы возбудителей туляремии, бруцеллеза и холеры".

Кроме того, под прицел российской дезинформации попал и один из харьковских институтов. Российская сторона утверждает, что местные ученые исследовали тяжелые болезни, способные уничтожить сельскохозяйственный сектор. В то же время в Минобороны РФ уверяют, что Вашингтон отдельно выделял средства на изучение в Украине возбудителя сапа — инфекционного заболевания, случаев которого в нашей стране вообще никогда не фиксировали.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2024 году и в Москве была окончательно подтверждена ликвидация российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего из-за взрыва у подъезда, вместе с помощником.

Убитый – генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов – начальник войск химической и биологической защиты России. В марте 2022-го он рассказывал, что в Украине была создана сеть из более чем 30 биолабораторий. Он в начале широкомасштабного вторжения говорил о том, что украинцы разрабатывают оружие, которое будет передаваться через птиц. И эти птицы будут отличать россиян и украинцев и убивать россиян.