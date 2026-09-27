На Зеленського посипалась нищівна критика: “так ми програємо все”

Ворожі війська посилили обстріли України — атаки тривають майже безперервно. У Верховній Раді б’ють на сполох і вимагають термінового вирішення проблеми.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що має тільки одне питання до президента — де наша ППО. Політик зауважив, що останні тижні надзвичайно складні по всіх великих містах України. Ворог нищить бізнеси, інфраструктуру, дата-центри, підприємства, зупинили роботу чорноморські порти.

“Де відповідь на все це? Чому ми виявились абсолютно неготовими до реактивних російських шахедів? Більш як два роки, як було зрозуміло, що поступово ця технологія реактивна розвивається. І більш як два роки тому вже був прототип перехоплювачів реактивних “шахедів”. Де вони? Чому немає їх в масовому виробництві? Зараз за останній місяць, п'ять разів комунікації Зеленського ми чуємо про перехоплювачі. Так де вони ці перехоплювачі? Скільки їх ще чекати?”, — наголосив він.

Парламентар зауважив, є тільки постійні розмови і не видно результатів.

Народний депутат нагадав, що коли перекидали військових з ППО в піхоту, то послабили протиповітряну оборону.

“Треба створювати стимули, платити гроші за контракт людям, які підуть в ППО, збільшувати там заробітні плати, не перекидати звідти людей, а навпаки посилювати ППО. Бо якщо ми це не зробимо, так і у військовому сенсі нам кінець і в економічному. І це вже очевидно”, — зауважив політик.

І, за його словами, одне з питань — це розробки. І за це, наголосив політик, відповідає безпосередньо Верховний головнокомандувач президент. Народний депутат наголосив, що так, як зараз, не може бути.

“Ми програємо небо, а програвши небо, ми програємо все. Тому ми маємо сьогодні вимагати вирішення цієї ситуації. На це мають бути направлені ресурси, сконцентровані зусилля. Само по собі нічого не відбудеться”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому розкритикували виправдання Зеленського.