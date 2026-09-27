На Зеленского посыпалась сокрушительная критика: "так мы проиграем все"

Вражеские войска усилили обстрелы Украины – атаки продолжаются почти непрерывно. В Верховной Раде бьют тревогу и требуют срочного решения проблемы.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что у него только один вопрос к президенту – где наша ПВО. Политик акцентировал, что последние недели очень сложные по всем крупным городам Украины. Враг уничтожает бизнесы, инфраструктуру, дата-центры, предприятия, остановили работу черноморские порты.

"Где ответ на все это? Почему мы оказались совершенно неготовы к реактивным российским шахедам? Более двух лет, как было понятно, что постепенно эта технология реактивна развивается. И более двух лет назад уже был прототип перехватчиков реактивных "шахедов". Где они? Почему нет их в массовом производстве? Сейчас за последний месяц, пять раз коммуникации Зеленского мы слышим о перехватчиках. Так где они эти перехватчики? Сколько их еще ждать?”, — подчеркнул он.

Парламентарий заметил, есть только постоянные разговоры и не видно результатов.

Народный депутат напомнил, что когда опрокидывали военных из ПВО в пехоту, то ослабили противовоздушную оборону.

"Надо создавать стимулы, платить деньги за контракт людям, которые пойдут в ПВО, увеличивать там заработные платы, не опрокидывать оттуда людей, а наоборот усиливать ПВО. Ведь если мы это не сделаем, так и в военном смысле нам конец и в экономическом. И это уже очевидно", — отметил политик.

И, по его словам, один из вопросов – это разработки. И за это, подчеркнул политик, отвечает непосредственно Верховный главнокомандующий президент. Народный депутат подчеркнул, что так, как сейчас, быть не может.

"Мы проигрываем небо, а проиграв небо, мы проигрываем все. Поэтому мы должны сегодня требовать решения этой ситуации. На это должны быть направлены ресурсы, сконцентрированные усилия. Само по себе ничего не произойдет", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему раскритиковали оправдание Зеленского.