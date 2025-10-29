На Заході здивували точним прогнозом завершення війни в Україні: про що йдеться

Президент США Дональд Трамп висловив упевненість у можливості швидкого завершення війни між Росією та Україною. Для цього він планує особисту зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, розраховуючи на підтримку Пекіна у врегулюванні конфлікту. За словами Трампа, подібний механізм вже ефективно застосовувався у минулому, коли США сприяли припиненню загострення між Таїландом та Камбоджею.

Фото: з відкритих джерел

Колишній секретар польської делегації в парламенті НАТО Пьотр Кульпа в ексклюзивному коментарі 24 Каналу пояснив, що в тому випадку конфлікт вдалося зупинити завдяки погрозам з боку Вашингтона щодо введення додаткових тарифів, якщо одна зі сторін не погодиться на мирне врегулювання. При цьому ключову роль відігравав Китай, який, маючи значні економічні та політичні ресурси, міг компенсувати будь-які втрати державі, що прагнула продовжувати війну, але вирішив цього не робити.

На думку Кульпи, цей приклад демонструє, що схожа стратегія може бути застосована й для зупинки російської агресії проти України. Домовленість між Вашингтоном і Пекіном він називає критично важливим фактором, здатним прискорити процес мирного врегулювання.

Експерт додає, що після досягнення такої угоди події на фронті розвиватимуться досить швидко. Він підкреслює, що Росія не здатна вести бойові дії без фінансової та політичної підтримки Китаю. У разі продовження війни, за словами Кульпи, ситуація для Москви буде схожа на долю Німеччини в оточеному Берліні: Росія зазнає не лише військової поразки, а й глобальної геополітичної поразки.

У цьому контексті Кульпа зазначає, що країна перетворюється на "шістку" Китаю, втрачаючи самостійність і вплив на світовій арені. Він прогнозує історичну поразку Росії та її суттєве падіння на геополітичній мапі світу.

