На Западе удивили точным прогнозом завершения войны в Украине: о чем идет речь
НОВОСТИ

На Западе удивили точным прогнозом завершения войны в Украине: о чем идет речь

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа убежден, что Россия терпит поражение не только на поле боя, но и в геополитической сфере, превратившись в "младшего партнера" Китая.

29 октября 2025, 08:15 comments2430
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорейшего завершения войны между Россией и Украиной. С этой целью он планирует личную встречу с лидером Китая Си Цзиньпинем, рассчитывая на поддержку Пекина в урегулировании конфликта. По словам Трампа, подобный механизм уже эффективно применялся в прошлом, когда США способствовали прекращению обострения между Таиландом и Камбоджей.

На Западе удивили точным прогнозом завершения войны в Украине: о чем идет речь

Фото: из открытых источников

Бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа в эксклюзивном комментарии 24 Канала пояснил, что в этом случае конфликт удалось остановить из-за угроз со стороны Вашингтона относительно введения дополнительных тарифов, если одна из сторон не согласится на мирное урегулирование. При этом ключевую роль играл Китай, который, имея значительные экономические и политические ресурсы, мог компенсировать любые потери государству, стремившемуся продолжать войну, но решил этого не делать.

По мнению Кульпы, этот пример демонстрирует, что подобная стратегия применима и для остановки российской агрессии против Украины. Уговор между Вашингтоном и Пекином он называет критически важным фактором, способным ускорить процесс мирного урегулирования.

Эксперт добавляет, что после достижения такого соглашения события на фронте будут развиваться достаточно быстро. Он подчеркнул, что Россия не способна вести боевые действия без финансовой и политической поддержки Китая. В случае продолжения войны, по словам Кульпы, ситуация для Москвы будет похожа на судьбу Германии в окруженном Берлине: Россия терпит не только военное поражение, но и глобальное геополитическое поражение.

В этом контексте Кульпа отмечает, что страна превращается в "шестерку" Китая, теряя самостоятельность и влияние на мировой арене. Он предсказывает историческое поражение России и ее существенное падение на геополитической карте мира.

Как уже писали "Комментарии", спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что не видит возможностей для третьего баллотирования Дональда Трампа на пост президента. По его словам, для этого пришлось бы вносить изменения в Конституцию США, что является очень сложным и длительным процессом.  



