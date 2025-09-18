На Заході заявили, що Зеленський втрачає зв'язок з реальністю

Останні ініціативи українського уряду, спрямовані на реформу збройних сил, стали джерелом критики як серед суспільства, так і експертів. Згідно з аналізом Foreign Policy, деякі кроки виглядають поспішними або недостатньо продуманими, а комунікація слабкою. Це породжує сумніви, чи президент Володимир Зеленський і його оточення справді усвідомлюють виклики, з якими стикається країна поза межами владних кабінетів.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

5 і 6 вересня на Майдані Незалежності в Києві сотні людей зібралися протестувати проти законопроєкту, який посилював покарання в армії. Йшлося, зокрема, про введення жорсткішої кримінальної відповідальності за СЗЧ та дезертирство. Передбачалося, що солдати могли отримати 5-10 років ув’язнення за широкий спектр порушень, включно з переходами між бригадами, що було однією з причин СЗЧ.

Законопроєкт також передбачав 12 років за дезертирство, без амністії навіть для тих, хто повернеться добровільно. Після суспільного невдоволення парламентський комітет вирішив вилучити ці положення з проєкту.

Як пише Foreign Policy, другий критичний крок стався наприкінці серпня, коли чоловікам віком до 22 років дозволили виїзд за кордон. Як вказує видання таке рішення українське суспільство зустріло з неоднозначністю.

Виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький каже, що уряду потрібно краще пояснювати свої кроки. За його словами, деякі рішення виглядають непродуманими або такі, що не враховують думку громадян. Аналітик із Києва Дмитро К. у коментарі виданню говорить про "бульбашку" в оточенні Зеленського, тобто про відокремленість від реальності більшості людей.

"Коло Зеленського існує у вакуумі. Вони живуть у бульбашці. Деякі радники дуже хороші, але вони, очевидно, не отримують постійного потоку відповідної інформації", — сказав Дмитро К.

Солдатські побоювання і нарікання суспільства отримали публічну форму через протести з плакатами з написами "Служба в армії — це не рабство" або "Солдати у в’язниці, а корумповані чиновники — на волі". Foreign Policy оцінює таку реакцію, як глибокий розрив між владою та народом.

Foreign Policy пише, що критика цих реформ вказує не лише на потенційні юридичні й етичні проблеми, а й на ризик зменшення підтримки серед населення та солдатів. Рішення, які сприймаються як надмірні або несправедливі, можуть підірвати мораль і готовність військових до служби, особливо в умовах тривалої війни та демографічних втрат.

Видання додає, що важливо, аби такі зміни в армії мають відбуватися одночасно з впровадженням прозорих процедур, незалежного судового контролю та правильної комунікаційної стратегії. Без цих елементів навіть найкращі наміри можуть бути сприйняті як авторитарні маневри.

"Ця низка помилок погано говорить про оточення та політичну партію Зеленського. Кричуща помилка в боротьбі з корупцією продемонструвала, що його внутрішні радники вкрай відірвані від українського суспільства. Очевидний висновок полягає в тому, що Зеленському потрібен новий радник", — підсумовує Foreign Policy.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді критикують Зеленського. За словами нардепа, права військових найбільше порушує саме президент.

Також "Коментарі" писали, що нардепи розчарували та роздратували Зеленського.