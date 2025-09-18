Последние инициативы украинского правительства, направленные на реформу вооруженных сил, стали источником критики, как среди общества, так и экспертов. Согласно анализу Foreign Policy некоторые шаги выглядят поспешными или недостаточно продуманными, а коммуникация слабой. Это порождает сомнения, действительно ли президент Владимир Зеленский и его окружение осознают вызовы, с которыми сталкивается страна за пределами властных кабинетов.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

5 и 6 сентября на Майдане Незалежности в Киеве сотни людей собрались протестовать против законопроекта, который усиливает наказание в армии. Речь шла, в частности, о введении более жесткой уголовной ответственности за СЗЧ и дезертирство. Предполагалось, что солдаты могли получить 5-10 лет заключения за широкий спектр нарушений, включая переходы между бригадами, что было одной из причин СЗЧ.

Законопроект также предусматривал 12 лет за дезертирство, без амнистии даже для вернувшихся добровольно. После общественного недовольства парламентский комитет решил изъять эти положения из проекта.

Как пишет Foreign Policy, второй критический шаг произошел в конце августа, когда мужчинам в возрасте до 22 лет разрешили выезд за границу. Как указывает издание, такое решение украинское общество встретило с неоднозначностью.

Исполнительный директор Киевского международного института социологии Антон Грушецкий говорит, что правительству следует лучше объяснять свои шаги. По его словам, некоторые решения выглядят непродуманными или не учитывающими мнение граждан. Аналитик из Киева Дмитрий К. в комментарии изданию говорит о "пузыре" в окружении Зеленского, то есть об обособленности от реальности большинства людей.

"Круг Зеленского существует в вакууме. Они живут в пузырьке. Некоторые советники очень хорошие, но они, очевидно, не получают постоянного потока соответствующей информации", — сказал Дмитрий К.

Солдатские опасения и сетования общества получили публичную форму из-за протестов с плакатами с надписями "Служба в армии — это не рабство" или "Солдаты в тюрьме, а коррумпированные чиновники — на свободе". Foreign Policy оценивает такую реакцию как глубокий разрыв между властью и народом.

Foreign Policy пишет, что критика этих реформ указывает не только на потенциальные юридические и этические проблемы, но и риск уменьшения поддержки среди населения и солдат. Решения, воспринимаемые как чрезмерные или несправедливые, могут подорвать мораль и готовность военных к службе, особенно в условиях продолжительной войны и демографических потерь.

Издание добавляет, что важно, чтобы такие изменения в армии должны проходить одновременно с внедрением прозрачных процедур, независимого судебного контроля и правильной коммуникационной стратегии. Без этих элементов даже самые лучшие намерения могут быть восприняты как авторитарные маневры.

"Этот ряд ошибок плохо говорит об окружении и политической партии Зеленского. Вопиющая ошибка в борьбе с коррупцией продемонстрировала, что его внутренние советники крайне оторваны от украинского общества. Очевидное заключение заключается в том, что Зеленскому нужен новый советник", — заключает Foreign Policy.

