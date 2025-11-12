logo_ukra

BTC/USD

104862

ETH/USD

3531.25

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході розкрили справжню мету Путіна у війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході розкрили справжню мету Путіна у війні проти України

Путін одержимий ідеєю скасувати результати Холодної війни

12 листопада 2025, 12:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Багато західних партнерів Києва помилково вважають, що Путіну потрібні лише ті області України, які він вніс до Конституції РФ і, окупувавши які він зупиниться. Насправді, це не так. Доказом цього є есе, яке господар Кремля опублікував ще до повномасштабного вторгнення. У цьому есе він стверджував, що українці та росіяни – "один народ", а сама Україна – "творіння Леніна". Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

На Заході розкрили справжню мету Путіна у війні проти України

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналісти звернули увагу на те, що напередодні повномасштабного вторгнення Путін озвучив свої думки у зверненні.

"Україна для нас не просто сусідня країна, це є невід'ємною частиною нашої власної історії", – заявив диктатор.

У публікації говориться, що для російського лідера, який пережив розпад СРСР як "найбільшу геополітичну катастрофу XX століття", війна — спроба переписати історію та повернути Росії роль рівної Америці сили.

"Путін веде цю війну, щоб скасувати результати Холодної війни та повернути Росії її статус великої держави", — пояснив військовий аналітик Руслан Пухов.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у РФ розпочався масовий набір резервістів для нібито охорони критично важливих об'єктів інфраструктури. Формування таких підрозділів стартувало щонайменше у 20 російських регіонах. Чи можна сказати, що це і є та сама прихована мобілізація про що йшлося раніше? Чи це є черговим доказом того, що війна в Україні затягуватиметься? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – західні уряди давно підозрюють Росію у веденні гібридної війни для дестабілізації та підриву підтримки України. Німеччина та Бельгія направили військові команди для протидії дронам, які все частіше з'являються над стратегічно важливими об'єктами у країнах ЄС. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.wsj.com/world/russia/russia-ukraine-war-pokrovsk-9d6831a8
Теги:

Новини

Всі новини