На Заході розкрили справжню мету Путіна у війні проти України

Багато західних партнерів Києва помилково вважають, що Путіну потрібні лише ті області України, які він вніс до Конституції РФ і, окупувавши які він зупиниться. Насправді, це не так. Доказом цього є есе, яке господар Кремля опублікував ще до повномасштабного вторгнення. У цьому есе він стверджував, що українці та росіяни – "один народ", а сама Україна – "творіння Леніна". Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Журналісти звернули увагу на те, що напередодні повномасштабного вторгнення Путін озвучив свої думки у зверненні.

"Україна для нас не просто сусідня країна, це є невід'ємною частиною нашої власної історії", – заявив диктатор.

У публікації говориться, що для російського лідера, який пережив розпад СРСР як "найбільшу геополітичну катастрофу XX століття", війна — спроба переписати історію та повернути Росії роль рівної Америці сили.

"Путін веде цю війну, щоб скасувати результати Холодної війни та повернути Росії її статус великої держави", — пояснив військовий аналітик Руслан Пухов.

