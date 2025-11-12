logo

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе раскрыли настоящую цель Путина в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе раскрыли настоящую цель Путина в войне против Украины

Путин одержим идеей отменить результаты Холодной войны

12 ноября 2025, 12:46
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Многие западные партнеры Киева ошибочно считают, что Путин нужны только те области Украины, которые он внес в Конституцию РФ и, оккупировав которые он остановится. На самом деле это не так. Подтверждением этого есть эссе, которое хозяин Кремля опубликовал еще до полномасштабного вторжения. В этом эссе он утверждал, что украинцы и русские — "один народ", а сама Украина — "творение Ленина". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

На Западе раскрыли настоящую цель Путина в войне против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание, что накануне полномасштабного вторжения Путин озвучил свои мысли в обращении.

"Украина для нас не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории", – заявил диктатор.

В публикации говорится, что для российского лидера, пережившего распад СССР как "величайшую геополитическую катастрофу XX века", война — попытка переписать историю и вернуть России роль равной Америке силы.

"Путин ведет эту войну, чтобы отменить результаты Холодной войны и вернуть России ее статус великой державы", — пояснил военный аналитик Руслан Пухов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ начался массовый набор резервистов для якобы охраны критически важных объектов инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало как минимум в 20 российских регионах. Можно ли сказать, что это и есть та самая скрытая мобилизация о чем говорилось раньше? Является ли это очередным доказательством того, что война в Украине будет затягиваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – западные правительства давно подозревают Россию в ведении гибридной войны для дестабилизации и подрыва поддержки Украины. Германия и Бельгия направили военные команды для противодействия дронам, которые все чаще появляются над стратегически важными объектами в странах ЕС. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".




Источник: https://www.wsj.com/world/russia/russia-ukraine-war-pokrovsk-9d6831a8
