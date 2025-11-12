Многие западные партнеры Киева ошибочно считают, что Путин нужны только те области Украины, которые он внес в Конституцию РФ и, оккупировав которые он остановится. На самом деле это не так. Подтверждением этого есть эссе, которое хозяин Кремля опубликовал еще до полномасштабного вторжения. В этом эссе он утверждал, что украинцы и русские — "один народ", а сама Украина — "творение Ленина". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Журналисты обратили внимание, что накануне полномасштабного вторжения Путин озвучил свои мысли в обращении.

"Украина для нас не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории", – заявил диктатор.

В публикации говорится, что для российского лидера, пережившего распад СССР как "величайшую геополитическую катастрофу XX века", война — попытка переписать историю и вернуть России роль равной Америке силы.

"Путин ведет эту войну, чтобы отменить результаты Холодной войны и вернуть России ее статус великой державы", — пояснил военный аналитик Руслан Пухов.

