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На Заході розкрили деталі секретного плану України: що Київ мав атакувати тисячами дронів

жерела стверджують, що Київ міг готувати запуск до тисячі автономних дронів на добу, аби паралізувати московські аеропорти. В Офісі президента назвали цю інформацію «повною нісенітницею»

21 серпня 2026, 07:15
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Кравцев Сергей

На початку року українському керівництву нібито представили масштабний план атаки на московські аеропорти із застосуванням тисяч автономних безпілотників. Метою операції могло стати фактичне закриття повітряного простору російської столиці для цивільної авіації. Про це повідомляє The Atlantic із посиланням на власні джерела.

На Заході розкрили деталі секретного плану України: що Київ мав атакувати тисячами дронів

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За даними видання, план передбачав запуск до 1000 дешевих дронів на добу по аеропортах Москви та об’єктах у прилеглих районах. Безпілотники нібито мали отримати системи наведення на базі штучного інтелекту, що дозволяло б їм самостійно знаходити цілі без постійного контролю оператора.

Один зі співрозмовників видання стверджує, що головною ідеєю було надовго порушити роботу цивільної авіації у московському регіоні.

Водночас, за інформацією джерел The Atlantic, президент Володимир Зеленський нібито висловив серйозні застереження щодо такого сценарію. Зокрема, існували побоювання, що безпілотники можуть становити загрозу цивільним літакам, пасажирам або персоналу аеропортів.

Попри це, підготовка до операції, за версією джерел, певний час продовжувалася. До середини весни проєкт нібито отримав кодову назву M&M's і просунувся достатньо далеко.

Видання також стверджує, що планування зупинили у липні після кадрових змін у Міністерстві оборони. Одне з джерел припустило, що проєкт теоретично можна відновити, хоча для цього новій команді знадобилося б близько трьох місяців.

Втім, в Офісі президента категорично заперечили існування описаного плану. Представник ОП у коментарі The Atlantic назвав інформацію про операцію "повною нісенітницею".

Отже, повідомлення про "тисячу дронів на добу" та операцію M&M's ґрунтується на даних анонімних джерел видання і не має офіційного підтвердження з боку української влади.

Також видання "Коментарі" повідомляло – вибухи і паніка у Москві: що сталося цієї ночі.




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Джерело: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/08/ukraine-moscow-airports-ai-drones/688337/
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