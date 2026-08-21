На Западе раскрыли детали секретного плана Украины: Киев должен был атаковать тысячами дронов

В начале года украинскому руководству представили масштабный план атаки на московские аэропорты с применением тысяч автономных беспилотников. Целью сделки могло стать фактическое закрытие воздушного пространства российской столицы для гражданской авиации. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на собственные источники.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По данным издания, план предусматривал запуск до 1000 дешевых дронов в сутки по аэропортам Москвы и объектам в близлежащих районах. Беспилотники якобы должны получить системы наведения на базе искусственного интеллекта, что позволяло бы им самостоятельно находить цели без постоянного контроля оператора.

Один из собеседников издания утверждает, что главной идеей было надолго нарушить работу гражданской авиации в московском регионе.

В то же время, по информации источников The Atlantic, президент Владимир Зеленский якобы выразил серьезные оговорки по поводу такого сценария. В частности, существовали опасения, что беспилотники могут представлять угрозу гражданским самолетам, пассажирам или персоналу аэропортов.

Несмотря на это, подготовка к операции, по версии источников, некоторое время продолжалась. К середине весны проект якобы получил кодовое название M&M и продвинулся достаточно далеко.

Издание также утверждает, что планирование было остановлено в июле после кадровых изменений в Министерстве обороны. Один из источников предположил, что проект теоретически можно восстановить, хотя для этого новой команде потребовалось бы около трех месяцев.

Впрочем, в Офисе президента категорически отрицали существование описанного плана. Представитель ОП в комментарии The Atlantic назвал информацию об операции "полной чепухой".

Следовательно, сообщение о "тысяче дронов в сутки" и операции M&M's основывается на данных анонимных источников издания и не имеет официального подтверждения со стороны украинских властей.

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