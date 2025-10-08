На Заході раптом заговорили про збільшення шансів України на перемогу у війні: деталі

Надії на швидкий світ після переговорів США та Росії розбиті на порох, але стратегія України у війні на виснаження показує несподівані результати. Постійні втрати противника та адаптація ЗСУ відкривають можливості для довгострокової перемоги. І шансів на те, що путінська армія ось-ось здобуде перемогу на полі бою дедалі менше. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Atlantic.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що Кремль розраховував на швидке просування на північному сході України, проте ключові міста та логістичні вузли залишаються під контролем Києва.

Журналіст The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, який відвідав українські позиції, зазначив, що незважаючи на чисельну перевагу росіян, їхні спроби захопити укріплені території не дають відчутних результатів.

Українські офіцери зізналися, що ключ до стримування настання супротивника – ефективне використання обмежених ресурсів. На полі бою застосовуються безпілотники, точні артилерійські удари та оптимальні схеми переміщення військ. Ротація сил та обережне планування бойових операцій допомагають уникати прямого зіткнення та мінімізувати втрати серед українських військовослужбовців.

Автор публікації зізнався, що ще якихось дев'ять місяців тому ситуація виглядала для Києва критичною. Озброєння України відставало, а російські "м'ясні хвилі" солдатів і найманців просувалися вперед. Наразі журналіст відзначає нову впевненість: Україна адаптує свої інститути для тривалої війни, навчається на практиці та продовжує завдавати противнику постійних втрат, при цьому знижуючи власні ризики. Ця трансформація демонструє, що час, який нібито грає на бік РФ, може поступово зміщуватися на користь України.

