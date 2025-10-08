Надежды на быстрый мир после переговоров США и России разбиты в прах, но стратегия Украины в войне на истощение показывает неожиданные результаты. Постоянные потери противника и адаптация ВСУ открывают возможности для долгосрочной победы. И шансов на то, что путинская армия вот-вот добудет победу на поле боя все меньше и меньше. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Atlantic.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, Кремль рассчитывал на быстрое продвижение на северо-востоке Украины, однако ключевые города и логистические узлы остаются под контролем Киева.

Журналист The Atlantic Роберт Форсайт Уорт, посетивший украинские позиции, отметил, что несмотря на численное преимущество россиян, их попытки захватить укрепленные территории не приносят ощутимых результатов.

Украинские офицеры признались, что ключ к сдерживанию наступления противника – эффективное использование ограниченных ресурсов. На поле боя применяются беспилотники, точные артиллерийские удары и оптимальные схемы перемещения войск. Ротация сил и осторожное планирование боевых операций помогают избегать прямого столкновения и минимизировать потери среди украинских военнослужащих.

Автор публикации признался, что еще каких-то девять месяцев назад ситуация выглядела для Киева критической. Вооружение Украины отставало, а российские "мясные волны" солдат и наемников продвигались вперед. Сейчас журналист отмечает новую уверенность: Украина адаптирует свои институты для длительной войны, обучается на практике и продолжает наносить противнику постоянные потери, при этом снижая собственные риски. Эта трансформация демонстрирует, что время, якобы играющее на сторону РФ, может постепенно смещаться в пользу Украины.

