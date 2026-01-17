На Заході пояснили, чому у війні проти України гучної перемоги РФ точно буде

Тривалість повномасштабної війни Росії проти України цього тижня досягла символічної позначки – 1418 днів. Рівно стільки тривала війна СРСР проти нацистської Німеччини, що завершилася перемогою. Однак нинішній конфлікт, на відміну від Другої світової, не наближає Росію до бажаного результату і найімовірніше не закінчиться для неї тріумфом, зазначає Forbes.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

Автор публікації наголошує, що більш ніж через чотири роки війни Росія контролює лише близько 20% території України. При цьому лінія фронту залишається значно далі від Києва, аніж у перші дні вторгнення. У матеріалі вказується, що на відміну від західних країн, де чергувалися короткі конфлікти та тривалі війни, Росія майже не має досвіду "швидких та переможних" кампаній. Історично короткострокові війни рідко завершувалися нею переконливою перемогою.

Затяжні війни на виснаження іноді приносили Москві успіх, і російська держава звикла до такого формату протистояння. Проте, як зазначає Forbes, цей підхід не гарантує перемоги. Проте військові поразки майже завжди мали для країни важкі політичні наслідки.

У цьому контексті автор нагадує про поразку у війні з Японією в 1905 році, катастрофічні підсумки Першої світової війни та провал афганської кампанії. Водночас журналіст сумнівається, що війна в Україні призведе до розпаду Росії чи негайного падіння режиму Володимира Путіна. Однак масштаби втрат уже зараз невідповідні до будь-яких потенційних досягнень.

Навіть гіпотетична перемога, яка залишається під питанням, означала б лише захоплення зруйнованих територій. За оцінкою Forbes, це була б не більш як піррова перемога. У довгостроковій перспективі Росія ризикує виявитися значно ослабленою – з виснаженими військовими запасами та серйозно підірваною міжнародною репутацією. Єдине відкрите питання, на думку автора, коли саме це стане очевидним.

