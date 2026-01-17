На Западе объяснили, почему в войне против Украины громкой победы РФ точно будет

Продолжительность полномасштабной войны России против Украины на этой неделе достигла символической отметки – 1418 дней. Ровно столько длилась война СССР против нацистской Германии, завершившаяся победой. Однако нынешний конфликт, в отличие от Второй мировой, не приближает Россию к желаемому результату и, вероятнее всего, не закончится для нее триумфом, отмечает Forbes.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Автор публикации подчеркивает, что спустя более чем четыре года войны Россия контролирует лишь около 20% территории Украины. При этом линия фронта остается значительно дальше от Киева, чем в первые дни вторжения. В материале указывается, что в отличие от западных стран, где чередовались короткие конфликты и длительные войны, Россия почти не имеет опыта "быстрых и победоносных" кампаний. Исторически краткосрочные войны редко завершались для нее убедительной победой.

Затяжные войны на истощение иногда приносили Москве успех, и российское государство привыкло к такому формату противостояния. Однако, как отмечает Forbes, даже этот подход не гарантирует победы. Зато военные поражения почти всегда имели для страны тяжелые политические последствия.

В этом контексте автор напоминает о поражении в войне с Японией в 1905 году, катастрофических итогах Первой мировой войны и провале афганской кампании. Вместе с тем журналист сомневается, что война в Украине приведет к распаду России или немедленному падению режима Владимира Путина. Однако масштабы потерь уже сейчас несоразмерны любым потенциальным достижениям.

Даже гипотетическая победа, которая остается под вопросом, означала бы лишь захват разрушенных территорий. По оценке Forbes, это была бы не более чем пиррова победа. В долгосрочной перспективе Россия рискует оказаться значительно ослабленной – с истощенными военными запасами и серьезно подорванной международной репутацией. Единственный открытый вопрос, по мнению автора, когда именно это станет очевидно.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле сделали новое заявление об установлении мира в Украине: что требуют.



