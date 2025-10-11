На Заході підтвердили: РФ розпочала нову операцію проти мирного населення України

Дочекавшись зниження температури та погіршення погодних умов, Росія розпочала посилені масовані атаки на енергетичну інфраструктуру України. Вчора така атака призвела до відключення електроенергії у більшій частині Києва, а також у кількох областях. Також були перебої із водопостачанням. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише видання "The Telegraph".

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

ЗМІ зазначає, що ці удари знаменують собою початок четвертої зими масштабних російських бомбардувань української енергетичної інфраструктури, яку РФ атакує, щоб залишити мирних жителів без тепла та електроенергії та послабити їхню рішучість продовжувати боротьбу.

Журналісти наголосили, що в останні тижні Росія посилила удари по електростанціях та енергетичних об'єктах України.

Українська влада вже повідомила своїм союзникам, що ці удари знищили близько 60% потужностей "Нафтогазу" з видобутку природного газу. Тепер через збитки Україні доведеться витратити майже $3 млрд на імпорт палива, щоб забезпечити їм громадян протягом зими.

Київ звернувся до країн "Великої сімки" за фінансовою підтримкою для ремонту енергетичної інфраструктури та імпорту палива, а також додаткових систем протиповітряної оборони для захисту від повторних російських атак.

Видання зазначило, що Україна також збільшила кількість далеких ударів по російських нафтопереробних заводах та трубопроводах, що ускладнило видобуток нафти та газу, необхідних росіянам для ведення війни, спричинивши дефіцит палива та паніку по всій країні.

