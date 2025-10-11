На Западе подтвердили: РФ приступила к новой операции против мирного населения Украины

Дождавшись снижения температуры и ухудшения погодных условий Россия начала усиленные массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Вчера такая атака привела к отключению электроэнергии в большей части Киева, а также в нескольких областях. Также были перебои с водоснабжением. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Telegraph".

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, эти удары знаменуют собой начало четвертой зимы масштабных российских бомбардировок украинской энергетической инфраструктуры, которую РФ атакует, чтобы оставить мирных жителей без тепла и электроэнергии и ослабить их решимость продолжать борьбу.

Журналисты акцентировали, что в последние недели Россия усилила удары по электростанциям и энергетическим объектам Украины.

Украинские власти уже сообщили своим союзникам, что эти удары уничтожили около 60% мощностей "Нафтогаза" по добыче природного газа. Теперь из-за нанесенного ущерба Украине придется потратить почти $3 млрд на импорт топлива, чтобы обеспечить им граждан в течение зимы.

Киев обратился к странам "Большой семерки" за финансовой поддержкой для ремонта энергетической инфраструктуры и импорта топлива, а также за дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты от повторных российских атак.

Издание отметило, что Украина также увеличила количество дальних ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и трубопроводам, что затруднило добычу нефти и газа, необходимых россиянам для ведения войны, вызвав дефицит топлива и панику по всей стране.

