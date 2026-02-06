logo_ukra

На Заході назвали три головні висновки з мирних переговорів щодо України: чи є прорив
НОВИНИ

На Заході назвали три головні висновки з мирних переговорів щодо України: чи є прорив

Сторони зосередилися на обміні полоненими та механізмах перемир'я, залишивши територіальне питання без вирішення

6 лютого 2026, 07:54
Автор:
Українські, американські та російські переговорники завершили дводенні переговори в Абу-Дабі, однак досягти суттєвого прогресу з найскладнішого питання – контролю над територіями Донбасу – так і не змогли. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

На Заході назвали три головні висновки з мирних переговорів щодо України: чи є прорив

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поки що рано підбивати підсумки переговорів, тоді як спеціальний посланник США Стів Віткофф висловив обережний оптимізм і зазначив, що розраховує на подальший прогрес найближчим часом.

Як зазначає видання, відсутність дипломатичного прориву сторони зосередилися на практичних кроках, за якими все ж таки вдалося досягти домовленостей. Зокрема, Україна та Росія провели черговий обмін військовополоненими, в рамках якого було звільнено 314 осіб.

У WSJ підкреслили, що обмін полоненими залишається одним із небагатьох питань, з яких сторони стабільно порозуміються з початку повномасштабної війни.

Значна частина обговорень була присвячена можливим механізмом реалізації режиму припинення вогню. Українська сторона наполягала на необхідності чіткого контролю та моніторингу порушень, проте експерти визнають, що на практиці реалізація таких домовленостей може виявитися вкрай складною.

При цьому ключовим каменем спотикання, як і раніше, залишається питання територій. Україна заявляє, що найбільш реалістичним варіантом могло б бути збереження контролю сторін уздовж нинішньої лінії зіткнення на Донбасі. У Києві наголошують, що не мають ні морального, ні юридичного права передавати українські землі, а будь-які пропозиції щодо створення демілітаризованої зони можливі лише за симетричного виведення військ з боку Росії.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українська делегація в ОАЕ виконала два ключові завдання та зірвала провокаційний сценарій Кремля.



Джерело: https://www.wsj.com/world/three-takeaways-from-the-ukraine-peace-talks-38fc131c?mod=Searchresults&pos=1&page=1
