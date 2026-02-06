На Западе назвали три главных вывода из мирных переговоров по Украине: есть ли прорыв

Украинские, американские и российские переговорщики завершили двухдневные переговоры в Абу-Даби, однако добиться существенного прогресса по самому сложному вопросу – контролю над территориями Донбасса – так и не смогли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано подводить итоги переговоров, тогда как специальный посланник США Стив Уиткофф выразил осторожный оптимизм и отметил, что рассчитывает на дальнейший прогресс в ближайшее время.

Как отмечает издание, в отсутствие дипломатического прорыва стороны сосредоточились на практических шагах, по которым все же удалось достичь договорённостей. В частности, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого были освобождены 314 человек.

В WSJ подчеркнули, что обмен пленными остаётся одним из немногих вопросов, по которым стороны стабильно находят общий язык с начала полномасштабной войны.

Значительная часть обсуждений была посвящена возможному механизму реализации режима прекращения огня. Украинская сторона настаивала на необходимости четкого контроля и мониторинга нарушений, однако эксперты признают, что на практике реализация таких договорённостей может оказаться крайне сложной.

При этом ключевым камнем преткновения по-прежнему остаётся вопрос территорий. Украина заявляет, что наиболее реалистичным вариантом могло бы стать сохранение контроля сторон вдоль нынешней линии соприкосновения на Донбассе. В Киеве подчёркивают, что не имеют ни морального, ни юридического права передавать украинские земли, а любые предложения о создании демилитаризованной зоны возможны лишь при симметричном выводе войск со стороны России.

