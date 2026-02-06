logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе назвали три главных вывода из мирных переговоров по Украине: есть ли прорыв
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе назвали три главных вывода из мирных переговоров по Украине: есть ли прорыв

Стороны сосредоточились на обмене пленными и механизмах перемирия, оставив территориальный вопрос без решения

6 февраля 2026, 07:54
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские, американские и российские переговорщики завершили двухдневные переговоры в Абу-Даби, однако добиться существенного прогресса по самому сложному вопросу – контролю над территориями Донбасса – так и не смогли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

На Западе назвали три главных вывода из мирных переговоров по Украине: есть ли прорыв

Переговоры. Фото: из открытых источников

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока рано подводить итоги переговоров, тогда как специальный посланник США Стив Уиткофф выразил осторожный оптимизм и отметил, что рассчитывает на дальнейший прогресс в ближайшее время.

Как отмечает издание, в отсутствие дипломатического прорыва стороны сосредоточились на практических шагах, по которым все же удалось достичь договорённостей. В частности, Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными, в рамках которого были освобождены 314 человек. 

В WSJ подчеркнули, что обмен пленными остаётся одним из немногих вопросов, по которым стороны стабильно находят общий язык с начала полномасштабной войны.

Значительная часть обсуждений была посвящена возможному механизму реализации режима прекращения огня. Украинская сторона настаивала на необходимости четкого контроля и мониторинга нарушений, однако эксперты признают, что на практике реализация таких договорённостей может оказаться крайне сложной.

При этом ключевым камнем преткновения по-прежнему остаётся вопрос территорий. Украина заявляет, что наиболее реалистичным вариантом могло бы стать сохранение контроля сторон вдоль нынешней линии соприкосновения на Донбассе. В Киеве подчёркивают, что не имеют ни морального, ни юридического права передавать украинские земли, а любые предложения о создании демилитаризованной зоны возможны лишь при симметричном выводе войск со стороны России.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская делегация в ОАЭ выполнила две ключевые задачи и сорвала провокационный сценарий Кремля.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/three-takeaways-from-the-ukraine-peace-talks-38fc131c?mod=Searchresults&pos=1&page=1
Теги:

Новости

Все новости