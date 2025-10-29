На Заході назвали три головні питання у війні, по яким Путін не піде на компроміс

Не дивно, що переговори щодо припинення війни в Україні фактично зайшли в глухий кут. Їх ще більше ускладнює той факт, що для Росії територія є лише частиною її воєнних цілей. Як передає портал "Коментарі", про це пише Foreign Policy, цитуючи Ендрю Піка, який обіймав посаду старшого директора з європейських та російських питань у Раді нацбезпеки, поки не залишив цю посаду у травні.

Експерт наголосив, що серед основних питань для РФ є: бажання отримати територію України; занепокоєння щодо безпеки альянсів України, таких як зацікавленість Києва у вступі до НАТО та його наполягання на забезпеченні західних гарантій безпеки; майбутній склад збройних сил України

ЗМІ нагадує, що раніше в Росії наполягали, щоб Україна скоротила свою армію до 85 тисяч військових і обмежила свої ракети тими, які мають дальність 40 км.

"Протягом останніх шести місяців росіяни продемонстрували певну гнучкість у питанні території", — зазначив Пік, згадавши повідомлення про готовність Росії відмовитись від своїх претензій на Запорізьку та Херсонську області України.

Проте експерт додав, що Росія не пішла на жодні поступки щодо гарантій безпеки від західних партнерів України.

"Це політичне рішення, і я не можу назвати конкретні терміни, коли росіяни його ухвалять – думаю, це займе деякий час", — зазначив експерт.

Він наголосив, що Україна та Росія також досягли незначного прогресу у питанні майбутнього військового складу України. За словами Піка, останній пункт є дуже важливим для України. Українці мають бути готовими до будь-якого майбутнього конфлікту.

