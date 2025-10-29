На Западе назвали три главных вопроса в войне, по которым Путин не пойдет на компромисс

Не удивительно, что переговоры по прекращению войны в Украине фактически зашли в тупик. Их еще больше усложняет тот факт, что для России территория является лишь частью ее военных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Policy, цитируя Эндрю Пика, который занимал должность старшего директора по европейским и российским вопросам в Совете нацбезопасности, пока не покинул эту должность в мае.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что среди основных вопросов для РФ являются: желание получить территорию Украины; беспокойство относительно безопасности альянсов Украины, таких как заинтересованность Киева во вступлении в НАТО и его настаивание на обеспечении западных гарантий безопасности; будущий состав вооруженных сил Украины.

СМИ напоминает, известно, что ранее в России настаивали, чтобы Украина сократила свою армию до 85 тысяч военных и ограничила свои ракеты теми, которые имеют дальность 40 км.

"В течение последних шести месяцев россияне продемонстрировали определенную гибкость в вопросе территории", — отметил Пик, вспомнив сообщения о готовности России отказаться от своих претензий на Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Однако эксперт добавил, что Россия не пошла ни на какие уступки относительно гарантий безопасности от западных партнеров Украины.

"Это политическое решение, и я не могу назвать конкретные сроки, когда россияне его примут — думаю, это займет некоторое время", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина и Россия также достигли незначительного прогресса в вопросе будущего военного склада Украины. По словам Пика, последний пункт является очень важным для Украины. Украинцы должны быть готовы к любому будущему конфликту.

Читайте также на портале "Комментарии" — Генштаб заинтриговал заявлением о новых ударах по топливной инфраструктуре РФ.



