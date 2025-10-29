logo

BTC/USD

111118

ETH/USD

3942.88

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Западе назвали три главных вопроса в войне, по которым Путин не пойдет на компромисс
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе назвали три главных вопроса в войне, по которым Путин не пойдет на компромисс

Foreign Policy пишет о том, что США не способны быстро завершить войну в Украине, потому что Путин отказывается идти на уступки

29 октября 2025, 15:36 comments1771
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Не удивительно, что переговоры по прекращению войны в Украине фактически зашли в тупик. Их еще больше усложняет тот факт, что для России территория является лишь частью ее военных целей. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Foreign Policy, цитируя Эндрю Пика, который занимал должность старшего директора по европейским и российским вопросам в Совете нацбезопасности, пока не покинул эту должность в мае.

На Западе назвали три главных вопроса в войне, по которым Путин не пойдет на компромисс

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт подчеркнул, что среди основных вопросов для РФ являются: желание получить территорию Украины; беспокойство относительно безопасности альянсов Украины, таких как заинтересованность Киева во вступлении в НАТО и его настаивание на обеспечении западных гарантий безопасности; будущий состав вооруженных сил Украины.

СМИ напоминает, известно, что ранее в России настаивали, чтобы Украина сократила свою армию до 85 тысяч военных и ограничила свои ракеты теми, которые имеют дальность 40 км.

"В течение последних шести месяцев россияне продемонстрировали определенную гибкость в вопросе территории", — отметил Пик, вспомнив сообщения о готовности России отказаться от своих претензий на Запорожскую и Херсонскую области Украины.

Однако эксперт добавил, что Россия не пошла ни на какие уступки относительно гарантий безопасности от западных партнеров Украины.

"Это политическое решение, и я не могу назвать конкретные сроки, когда россияне его примут — думаю, это займет некоторое время", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что Украина и Россия также достигли незначительного прогресса в вопросе будущего военного склада Украины. По словам Пика, последний пункт является очень важным для Украины. Украинцы должны быть готовы к любому будущему конфликту.

Читайте также на портале "Комментарии" — Генштаб заинтриговал заявлением о новых ударах по топливной инфраструктуре РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://foreignpolicy.com/2025/10/28/trump-russia-ukraine-war-cease-fire-peace-negotiations-talks/
Теги:

Новости

Все новости